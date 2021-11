"Con o sin Tabárez, Uruguay todavía está en carrera; pero magia no va a poder hacer nadie"

La salida del maestro Óscar Washington Tabárez de la dirección técnica de la Selección Uruguay, tras los malos resulatdos, fue la noticia más importante de este viernes, en el fútbol sudamericano.

Por esto, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, consultaron a Sérgio Gorzy, periodista uruguayo, para hablar de cómo se tomó esta importante decisión, sobre el entrenador que estaba en el banquillo ‘charrúa’ desde el 2006.

"Creo que también va de la mano con otro debate que se está dando en Uruguay que tiene que ver con algunos jugadores que han sido referentes en este ciclo del maestro Tabárez, que va desde el arquero Fernando Muslera, pasando por Martín Cáceres, Cavani, Suárez y el capitán Godín. Yo creo que también hay dudas, te digo de parte de la afición deportiva y de parte de la prensa… con los técnicos muchas veces pasa que aquellos gladiadores que te salvaron en tantas batallas no los 'abandonás', salvo que te saquen a vos".

Al parecer, muchos hinchas le cuestionaron poner a los mismos jugadores como titulares, aún cuando no están en su mejor forma.

"Por ahí hay gente que cree que tiene que ver el técnico y designar otro tipo de futbolistas o dejar fuera de la denominación, o fuera del equipo titular, algunos jugadores que, por un tema de edad, no están rindiendo como antes", aseveró el comunicador.

"La Copa América era un muy buen banco de prueba para un técnico nuevo, pero bueno, se están dando las cosas así y yo creo que tiene más que ver con con un clamor popular de un montón de gente del público, que ya estamos listos, por los últimos partidos, para algo diferente", dijo el periodista.

"Hasta hace unos meses, en algún momento que se pensó sacar a Tabárez, no se lo sacó porque era lo contrario: estaba todo el mundo a favor y nadie se quería jugar en contra. Yo creo que con Tabárez o sin Tabárez, un punto no es diferencia para nadie y que Uruguay todavía está en carrera. Magia no va a poder hacer nadie".

Además, Gorzy afirmó que ya se tenía a un reemplazante para el maestro desde hace unas semanas, y es quien podría sustituirlo próximamente.

"Hace un mes se había dado la misma situación e, incluso, se reunieron los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para sacarlo. Acá el Comité Ejecutivo son siete y fueron a la reunión en la casa de Tabárez, con una votación interna que se filtró, que estaba entre 6-1 y 5-2 para sacarlo hace un mes, antes de las últimas dos derrotas, contra argentina de local y contra Bolivia, en La Paz. En esa reunión, charlaron con el maestro Tabárez y aparentemente no se animaron a dar ese paso. En ese momento, el candidato más fuerte era Diego Aguirre, que está hoy en Internacional de Porto Alegre".