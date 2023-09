¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia empató 0-0, este martes, frente a Chile, en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y cerró la primera parte del clasificatorio al Mundial del 2026 con cuatro unidades, luego de vencer en la primera fecha a Venezuela.

Los 'tricolor' continúa invicta bajo el mando de Néstor Lorenzo y comenzó este proceso mundialista de la misma manera que en camino a Catar, con una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones.

El próximo partido de la Selección Colombia será en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 frente a la Selección de Uruguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Este encuentro se disputará el 12 de octubre, a partir de las 7:30 p.m. Dicho partido se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y www.golcaracol.com.

El resto de la jornada de la tercera fecha de las Eliminatorias será Bolivia vs. Ecuador; Chile vs. Perú; Argentina vs. Paraguay; y Brasil vs. Venezuela.

El partido entre Colombia y Chile comenzó con imprecisiones en la defensa de tres que planteó Berizzo, sin profundidad en el ataque, y con un Colombia que intentó explotar la velocidad y el intercambio de posiciones entre Rafael Santos Borré y Luis Díaz, quien demostró porqué tiene un puesto fijo en el Liverpool.

En los primeros diez minutos, entre ambos generaron tres oportunidades de gol que no se concretaron en parte por el mal estado de terreno de juego en el área de Bryan Cortes y en parte por la precipitación de los delanteros cafeteros.

La reacción de Chile llegó en el minuto 12 con una de las mejores ocasiones de la primera parte: Erick Pulgar, el mejor del centro del campo local, enganchó un rechace en tres cuartos de cancha y su misil fue repelido de forma espectacular por Camilo Vargas.

La Roja se asentó. Buscó más las bandas, en la izquierda con un Ben Brereton incisivo pero que falló y un Matías Catalán muy entonado. El lateral argentino de Talleres nacionalizado chileno le dio la razón a quienes después del partido de Uruguay pedían sentar al marroquí de origen chileno, Nayel Mehssatou.