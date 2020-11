Ecuador vs. Colombia: árbitro venezolano para el juego de este martes contra los de Gustavo Alfaro

Jesús Valenzuela Sáez, nació el 24 de noviembre de 1983, en Portuguesa, Venezuela, y es árbitro FIFA desde el año 2013.

El colegiado venezolano solo le ha arbitrado un partido a la Selección Colombia de mayores. Fue el pasado 5 de septiembre del 2017, cuando la ‘tricolor’ recibió en el estadio Metropolitano a Brasil, por la jornada 16 de las clasificatorias a la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018.

Allí, los dirigidos en ese entonces por el técnico argentino, José Pékerman, empataron 1-1 con la ‘canarinha’. Los goles fueron de Willian al 45+2’ y de Falcao García al 56’.

En aquel partido, el árbitro venezolano tuvo una destacada presentación. Ya que no fue un juego de mucha fricción ni de juego peligroso, Valenzuela Saéz únicamente mostró dos tarjetas amarillas. Una para Edwin Cardona al 60’ y la otra para Dani Alves al 63’.

Jesús Valenzuela, también dirigió un partido de la Selección Colombia Sub 20. Fue en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, en el 2017. Allí el equipo nacional venció 1-0 a Chile, con gol de Ever Valencia.

El colegiado del vecino país será el encargado de impartir justicia en el partido de este martes, cuando la Selección Colombia visite a Ecuador, en Quito, por la fecha cuatro de las Eliminatorias al Mundial del 2022.