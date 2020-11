La discusión entre Wilmar Roldán y otros dos colombianos por un posible penal en Perú vs. Argentina

El VAR vivió otra jugada polémica en las eliminatorias sudamericanas . Esta vez fue en el partido entre Perú y Argentina , cuando el marcado iba empatado 0-0 y que podría haber cambiado el rumbo del encuentro en favor de la selección 'inca'.

Sobre el minuto 8 del primer tiempo, Christian Cueva recibió un servicio largo dentro del área, alargó el balón y en esa corrida se chocó con el arquero Franco Armani , quien salió a achicar al volante peruano. El árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán, dio el 'siga, siga' pero fue advertido por el VAR por un posible penal.

En la revisión del VAR estaban los también colombianos Andrés Rojas y Jhon Ospina, este último como asistente y quien le dijo en primera instancia al juez central que "Hay un choque. Wilmar, por favor no reanudes, no reanudes, no reanudes", a lo que Roldán respondió: "Choca el balón y después lo toma corriendo, y se chocan, el choque es inevitable".

Pero luego la diferencia de criterios se hizo más notoria en los tres árbitros.

En un primer momento, Rojas dice "No veo acción del pie de Armani para evitar el paso del juego", pero luego Ospina afirma que "Veo una infracción acá. Haga la señal, Wilmar". Después, repitiendo la acción, Rojas cambia de opinión y concuerda con su colega Ospina acerca de una posible infracción.

En ese momento le hacen ir a Roldán a la pantalla del VAR para que él mismo revisara la acción y tomara una decisión según su criterio: "Andrés, escúchame, primero llega el arquero y posiciona el pie. No hay un movimiento, el toque del delantero es inevitable con el arquero", dijo el juez central de 40 años.

"Perfecto Wilmar", respondió Andrés Rojas primero. "Para mí no es penal, mantengo mi decisión", ratificó Roldán, a lo que rojas agregó diciendo "Correcto, seguimos, reanudamos". Así dando por finalizada la discusión sobre la jugada.