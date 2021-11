El internacional venezolano que quiere ya a José Pékerman como técnico de su Selección

Miku Fedor vive un dulce momento en el Deportivo de La Coruña español a sus 36 años y no cierra la puerta a vestir nuevamente la camiseta de la selección de su país, Venezuela, que defendió en 51 ocasiones con 11 goles, y que no se enfunda desde septiembre de 2015, hace más de seis años.

En una entrevista con Efe, el delantero reconoce que a día de hoy aun no sabe por qué dejó de entrar en los planes de la Vinotinto y desea la llegada al banquillo del argentino José Pekerman u otro técnico de su perfil.

"No cierro la puerta de la selección. Yo no renuncié a ella. En su día, firmé una carta de una convocatoria (de la selección) en la que yo no estaba. El actual capitán de la selección (Tomás Rincón) me mandó un mensaje y me pidió que estuviera mi firma por lo que representaba, por la jerarquía o por el compromiso que tenía con la selección, y yo de 'gafo' (bobo) le hice caso", recuerda.

"En la carta", explica, "decía que no íbamos a volver a la selección mientras estuviera la directiva que había hablado mal de los jugadores y no se había centrado en lo deportivo".

Es tiempo de cambio en la selección de Venezuela, ya sin opciones de clasificarse para el Mundial, de Catar 2022, y Miku, que atraviesa un buen momento personal en el Deportivo, abraza esa nueva era que se abre en la Vinotinto.

"Empieza todo de cero y ojalá también el entrenador nuevo pueda observar (la opción de llevarle), porque yo veo que Brasil sigue llevando a Thiago Silva con 37 años; Dani Alves vuelve al Barça con 38 pensando en jugar en el Mundial, en otras selecciones hay jugadores también de mi edad…", repasa.

Miku se ofrece a la selección: "Obviamente, no digo que me tengan que llevar, pero la posibilidad está. Mientras uno esté vivo, es seleccionable. Luego, que el entrenador decida".

Uno de los nombres que han sido relacionados con la selección venezolana es el argentino José Pekerman.

"Ojalá venga un entrenador de ese estilo, con esa filosofía, un entrenador ganador. Conozco a compañeros de otras selecciones que lo han tenido y solo hay palabras positivas acerca de él, un entrenador que no se va a casar con nadie, que no le debe ningún favor a nadie de la Federación ni a ningún representante de jugadores, un entrenador que ve el rendimiento", afirma.

Sea Pekerman u otro, Miku pide que "se deje la vida por conseguir ese sueño" que todos los venezolanos anhelan, el de estar en un Mundial. El de Qatar ya se ha escapado.