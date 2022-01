Eliminatorias Sudamericanas: Brasil ya entrena, con la mente en el partido contra Paraguay

Tras un día de descanso, la selección brasileña de fútbol regresó este sábado a los entrenamientos en las instalaciones del Cruzeiro, uno de los principales clubes de Belo Horizonte, y empezó su preparación para el duelo con Paraguay por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Después de que no saliera de un empate por 1-1 frente a Ecuador el pasado jueves, el equipo comandado por el técnico Adenor Leonardo Bacchi "Tite" pudo contar con el regreso de importantes miembros de la comisión técnica que estaban alejados por haber dado positivo para la covid-19.

Si bien Tite todavía no dio pistas de su once titular, algunos cambios en la Canarinha son ciertos, ya que el seleccionador no podrá contar con piezas como el defensor Emerson Royal, quien está suspendido tras sufrir una expulsión en el partido disputado en Quito.

El técnico tampoco tendrá a su disposición al zaguero Eder Militao, quien se perderá el compromiso ante Paraguay por haber recibido la segunda tarjeta amarilla el jueves y por lo tanto podrá regresar al Real Madrid.

En el entrenamiento de este sábado, Tite separó los convocados en dos grupos. El primero, conformado por los jugadores que actuaron ante Ecuador, realizaron trabajos más leves, como fue el caso de Casemiro, Daniel Alves o Thiago Silva, entre otros.

El segundo grupo, que incluyó figuras como Weverton, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Alex Telles, ejecutó ejercicios más tácticos de ataque y defensa.

La selección brasileña, ya clasificada para el Mundial de Catar 2022 que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, realizará un nuevo entrenamiento este domingo, cuando Tite deberá empezar a definir el equipo que se medirá a Paraguay el próximo martes en el estadio Mineirao.

La Canarinha lidera las eliminatorias suramericanas con 36 puntos, cuatro más que Argentina, que también ya tiene asegurado el billete al Mundial.

Paraguay, por su parte, está contra las cuerdas y hundido en el penúltimo lugar de la clasificación con 13 puntos, después de que cayera el jueves en casa ante Uruguay (0-1).