Eliminatorias sudamericanas: La Conmebol hizo un pronunciamiento sobre la tercera y cuarta fecha

Este martes, en una reunión del Consejo de la Conmebol, se tocaron temas relacionados con la realización de la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria sudamericana, rumbo al Mundial de Catar 2022, en las que la Selección Colombia tiene programados los duelos de local contra Uruguay, el 13 de noviembre, y frente a Ecuador, el 17 de noviembre próximos.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista argentino Juan José Buscalia se pronunció al respecto luego de algunas de sus averiguaciones en el seno de la Conmebol. Así comentó que "de la Conmebol hablan de un cien por ciento de efectividad en las primeras fechas en cuanto a la prevención del coronavirus. Me han dicho que los dirigentes de las federaciones no aceptan que no cedan a los futbolistas (de los clubes europeos)".

Todo esto se da en medio del nuevo ascenso de los contagios por coronavirus en las principales naciones de Europa y las medidas de vuelta a los confinamientos en países como Inglaterra, España y otros más. Cabe señalar que en las principales ligas europeas están las figuras más representativas e importantes de los seleccionados sudamericanos.

Este fue el comunicado de la Conmebol sobre la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria sudamericana:

Entre el 12 y 17 de noviembre se disputarán los próximos partidos en Sudamérica en el camino rumbo a la Copa Mundial Catar 2022.

Los presidentes de las Asociaciones Miembro evaluaron también la conclusión de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores y el inicio de la CONMEBOL Sudamericana.

Los partidos se disputaron con normalidad y sin contratiempos, con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Fue destacado el hecho, además, de que los torneos internacionales de la CONMEBOL mantuvieron sus formatos y el alto nivel competitivo.

Asimismo, el Consejo analizó las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias, previstas para el 12, 13 y 17 de este mes. Aspectos operativos y logísticos de estos partidos fueron abordados por los miembros del Consejo, de forma a lograr un óptimo desarrollo de la competición.