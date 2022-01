Eliminatorias Sudamericanas: Luis Suárez y Edinson Cavani son el ejemplo a seguir en Uruguay

El delantero uruguayo Darwin Núñez, que está firmando una temporada espectacular en el Benfica portugués, indicó este lunes que tiene "mucho para aprender" de sus compañeros de posición en la selección Luis Suárez y Edinson Cavani.

A su llegada a Uruguay para la concentración con la selección en el Complejo Celeste, el artillero fue consultado por la prensa a la salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre el hecho de compartir lugar en la cancha con dos titulares indiscutibles como los delanteros del Atlético de Madrid y del Manchester United.

"Estoy tranquilo. Tengo todavía mucho para aprender, tengo que verlos a ellos, lo que hacen dentro y fuera del campo... Son un ejemplo para los juveniles cuando suben a primera. Si sigo haciendo las cosas bien, en algún momento voy a tener la oportunidad y la quiero hacer de la mejor forma posible", argumentó.

Núñez, de 22 años, es el máximo goleador de la Liga portuguesa, con 15 tantos en 16 encuentros, por lo que no es de extrañar que el seleccionador uruguayo, Diego Alonso, le dijera al delantero "que así estaba haciendo las cosas bien", confesó este.

"Estuvo hablando conmigo, pero no me dijo nada de eso", dijo Núñez consultado si Alonso le había comentado algo sobre variar su posición en el campo y prosiguió: "Me dijo que estaba contento conmigo y que viniera para acá y siguiera haciendo las cosas bien, como en Benfica".

Núñez forma parte del grueso de internacionales que este lunes se incorpora a los entrenamientos de la selección que ya inició sus trabajos en la víspera en el Complejo Celeste.

Uruguay es séptimo en la clasificación, con 16 puntos, los mismos que Chile -sexto, con mejor saldo de goles-.

La tabla es liderada por Brasil y Argentina, ya con su billete en la mano para Catar 2022, por delante de Ecuador (23), Colombia y Perú (ambos con 17).

La selección uruguaya jugará como visitante contra Paraguay el 27 de enero, en el que será debut oficial de Diego Alonso como técnico tras casi 16 años de Óscar Washington Tabárez al frente de la Celeste, y posteriormente recibirá a Venezuela, el 1 de febrero.