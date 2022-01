Eliminatorias Sudamericanas: Relevar a Tabárez en Uruguay "no es una presión" para Diego Alonso

Relevar a Óscar Washington Tabárez, tras casi 16 años al frente de Uruguay, "no es una presión" y sí "un legado maravilloso", afirmó este martes el nuevo seleccionador de la Celeste, Diego Alonso, que fue presentado en Montevideo.

El exjugador del Valencia y el Atlético de Madrid reconoció que mantiene una estrecha relación -por vínculos familiares- con Tabárez y que había conversado con él tras su nombramiento, aunque no quiso ofrecer detalles.

Publicidad

"Su respuesta estuvo a la altura de siempre, pero preferiría mantener la conversación en privado", comentó Alonso durante la rueda de prensa que ofreció en el Estadio Centenario de Montevideo, donde fue presentado por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Publicidad



A preguntas de los periodistas sobre el hecho de iniciar su carrera en el banquillo de la Celeste después del técnico que la devolvió a los primeros lugares mundiales, con un cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y el título de la Copa América 2011, Alonso dijo no sentir presión.

"No me siento presionado en nada; de ser así, no hubiera optado por estar aquí", dijo el exentrenador de los clubes mexicanos Pachuca y Monterrey y los paraguayos Guaraní y Olimpia.

Publicidad

En su opinión, continuar el trabajo de Tabárez para intentar llevar a la selección al Mundial de Catar 2022 "es una responsabilidad hermosa y no una presión", ya que, afirmó, el 'Maestro' "ha dejado un legado maravilloso de orgullo, de respeto, no solo en Uruguay sino a nivel mundial".

Alonso dijo que le movilizó "el reto", pero pesó mucho más "el orgullo de ser el entrenador de la selección", que, a su juicio, "es lo más importante".

Publicidad

"Cuando te llama la selección de tu país, te moviliza cualquier cosa", aseveró.

Publicidad



El nuevo seleccionador uruguayo comentó que, por el momento, solo piensa en su primer rival, Paraguay, al que se medirá el 27 de enero, y no quiere mirar más allá.

Precisamente la Albirroja fue su rival cuando debutó como jugador internacional, en un amistoso disputado en 1999, lo que calificó de "grato recuerdo", ya que concluyó con 2-3 para la Celeste.

Publicidad

Exentrenador de los uruguayos Bella Vista y Peñarol, los paraguayos Guaraní y Olimpia, los mexicanos Pachuca y Monterrey y el estadounidense Inter Miami, Alonso es seleccionador de Uruguay desde diciembre pasado, después de que Tabárez fuera destituido el 19 de noviembre.

En su trayectoria como jugador, militó en los uruguayos Bella Vista, Nacional y Peñarol; el argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata; el mexicano Pumas de la UNAM; los españoles Valencia, Atlético de Madrid, Rácing, Málaga y Murcia; y el chino Shanghái Greenland Shenhua.

Publicidad

Uruguay afronta el reto de clasificarse para el Mundial de Catar 2022. A falta de cuatro partidos, es séptima y le resta visitar a Paraguay, recibir a Venezuela y Perú, antes de cerrar las eliminatorias en Chile.