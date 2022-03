Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay y Perú se quieren meter al Mundial y lucharán por ganar

Parado en la pista, el avión que tiene Catar como destino ya calienta sus motores. Local y alentado por un estadio lleno, Uruguay quiere sellar su boleto y subirse de inmediato, mientras que Perú busca que ya nadie lo mueva de la pasarela de embarque.

A falta de ocho meses para el próximo Mundial, las dos selecciones saben que este jueves tendrán una gran oportunidad y, por eso, el Centenario de Montevideo volverá a vestirse de gala como hizo tantas veces desde el 18 de julio de 1930, día en que estos dos equipos lo inauguraron.

Aunque en su mayoría estará teñido de celeste por los locales, los visitantes prometen no quedarse atrás y se harán sentir por medio de los muchos hinchas que viajaron más de 3.000 kilómetros para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

En la cancha, Uruguay apostará por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.

Por ello, es probable que Facundo Pellistri y Luis Suárez estén desde el comienzo en un equipo que volverá a tener a Ronald Araújo como lateral por la derecha y en el que Sergio Rochet podría mantenerse como portero titular, pese a la vuelta de Fernando Muslera a la convocatoria.

Del otro lado, el argentino Ricardo Gareca tratará de que Perú vuelva a golpear como visitante, algo que ya hizo en los últimos dos partidos que jugó fuera de casa por eliminatorias.

Con los veloces Luis Advíncula, Miguel Trauco, André Carrillo y Christian Cueva recorriendo las bandas, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula será la principal carta de gol de la franjirroja.

Con estas piezas sobre el tablero, Uruguay y Perú disputarán un partido que puede llevar a la Celeste a la Copa del Mundo, aunque para eso no solo deberá ganar, sino que también tendrá que aguardar por un empate o una caída de Chile en Brasil.

En tanto, su rival tratará de dar un golpe sobre la mesa para acercarse un poco más al Mundial.

El avión está en la pista y aguarda por los pasajeros. Uruguay y Perú quieren subirse y viajar a Catar.

¿Cómo formarían Uruguay y Perú, en el duelo por las eliminatorias a Catar 2022?

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Giorgian de Arrascaeta. Entrenador: Diego Alonso.

Perú: Sergio Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Renato Tapia, Yosimar Yotún; André Carrillo, Gianluca Lapadula y Christian Cueva. Entrenador: Ricardo Gareca.

Árbitro: El brasileño Anderson Daronco.

Hora: 20.30 hora local (23.30 GMT).

Cancha: Estadio Centenario, en Montevideo.