“En Ecuador sabemos que contra Colombia será un partido que habrá que luchar, ser combativo”

Ecuador y Colombia se verán ‘cara a cara’, este martes, en el estadio de la Liga de Quito, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . Sin embargo, los dos llegan a este encuentro con realidades distintas.

La Selección Colombia, a cambiar su imagen frente a una Ecuador diezmada por el coronavirus

Por esa razón, en GolCaracol.com charlamos con Alejandro Fierro, periodista de ‘El Universo’, quien analizó cómo será este encuentro, desde las 4:00 p.m., en suelo ecuatoriano.

Además, Fierro se refirió a los jugadores de los que se deberá cuidar la Selección Colombia, pero también destacó también las virtudes de la ‘tricolor’ dirigida por Carlos Queiroz y de paso habló del proceso que lleva el profesor Gustavo Alfaro al mando del combinado del vecino país.

¿Qué balance ha dejado las primeras presentaciones de Ecuador en Eliminatorias?

“En la doble primera fecha, contra Argentina no fue una sensación de felicidad pero si tal vez de tranquilidad porque habíamos conversado que Ecuador está en una generación de muchos chicos jóvenes de la Sub-20 o de Independiente del Valle. Eso sí, no desentonó, no se pudo obtener el triunfo pero hubo tranquilidad y contra Uruguay había temor pero creo que no estaba en los papeles una victoria de 4-2, eso fue algo muy bueno, anímicamente nos puso un escalón muy arriba”.

¿Cómo analizan lo que será el partido contra Colombia?

“Contra Colombia va a ser un partido de una prueba de fuego de este 2020, porque sabemos que van a venir por los puntos, no uno, sino por los tres, por sus antecedentes, por sus jugadores que militan en el exterior y Queiroz busca seguir lo que ya hizo José Pékerman. Habrá que luchar, ser un equipo combativo, en el mediocampo se va a concentrar esta lucha y hay que estar atento ante una siempre peligrosa Colombia, a mí siempre me va a gustar que vengan con los mejores, siempre será un gusto jugar con ellos, va a ser un lindo partido”.

¿Cuáles son las armas fuertes de Ecuador?

“Pervis Estupiñán es para mí el más fuerte del sector de ataque, porque viene haciendo las cosas bien en España, luego están Diego Palacios, Diego Perlaza, y Moisés Corozo quien lo llamó Alfaro, quien es de Liga de Quito y viene haciendo las cosas bien. Otro que hay que ves es a Ángelo Preciado quien es un elemento de Independiente del Valle, viene destacándose y hay que ponerle los ojos a este gran jugador. Moisés Caicedo es una joya, también de Independiente del Valle y está en el radar de varios equipos en el exterior”.

¿Cómo analizan el trabajo de Gustavo Alfaro? ¿Es ventaja que conozca nuestro país?

“Conoce muy bien a Colombia, él anticipó que este partido será de mucha intensidad, él desde septiembre ha acudido a los partidos del torneo local, no ha salido del país pero se ha concentrado su trabajo aquí. Por ejemplo, él con un equipo como Arsenal, sin muchas estrellas y ruido pudo transformar y tener un equipo peligroso. Aún no hay una entrevista como para conocerlo más, pero es un orador. Que conozca a Colombia será una ventaja, luego veremos los resultados pero de verdad desde mi punto me siento conforme por las convocatorias porque ha combinado experiencia con juventud”.

¿Qué se habla en Ecuador sobre la Selección Colombia?

“Siempre se ha tenido mucho respeto, que no esté Falcao se puede considerar una baja sensible, que esté James será algo de considerar por su actualidad en Everton, ese resurgir de James tienen que considerarlo con mucha seriedad en Ecuador. No sé si vayan a tomar recaudos por la altura y pues ustedes están jugando en Barranquilla, pero fisiológicamente conocen la altura, pero por los antecedentes no podemos salir con etiqueta de airoso, será un partido de tomar recaudos”.