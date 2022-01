En Perú hablan del calor de Barranquilla: "El sol pega un poco; hidratarnos bien será importante"

Este viernes 28 de enero, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se llevará a cabo un partido clave, en busca de un cupo a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Allí, la Selección Colombia recibiará a Perú, en un duelo de rivales directos.

Razón por la que desde ya se palpita y así lo hizo entender el mediocampista del combinado 'inca', Renato Tapia. En rueda de prensa, no solo analizó lo futbolístico, sino que también hizo especial énfasis en las condiciones climáticas con las que se pueden encontrar en Barranquilla.

Publicidad

"Me siento bien, pero me pegó un poco el sol. Veremos cuáles son las pautas para llevar el calor de la mejor manera. Y es que hidratarnos será un punto importante para contrarrestar el calor. Respirar bien para que el despliegue no sea duro y mentalizado que será un partido redondo", sentenció.

En la actualidad, la 'tricolor' se ubica en la cuarta posición con 17 puntos y una diferencia de gol de -1, mientras que Perú está quinta, sumando la misma cantidad de unidades, pero con -5, estadísticas que confirman la importancia del partido válido por la fecha 15 de las Eliminatorias.

Publicidad