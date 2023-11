Endrick, la naciente figura de la Selección Brasil que odia ir de fiesta y beber alcohol

La Selección Brasil sigue con su preparación pensando en la visita a Colombia, de este jueves a las 7 de la noche, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, en partido correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Y una de las atracciones de los medios es Endrick, el joven de 17 años que ya compró el Real Madrid y que ya ha impresionado por su calidad en Palmeiras. Incluso, ante la ausencia por lesión de Neymar, no faltan los que lo postulan para estar en el ataque frente a los de Néstor Lorenzo.

Al hablar de Endrick es un jugador de una particular personalidad y carácter, que en sus declaraciones ha sorprendido al mundo. Es parco y dedicado ciento por ciento a su carrera deportiva. Así, en la previa de Colombia vs. Brasil, la naciente figura brasileña fue reiterativo en sus comportamientos más allá de las canchas.

"Para ser sincero, odio la fiesta. No me gusta salir, la música. Tengo gustos más sencillos como salir a un restaurante a comer y hacer cosas con mi familia. Yo lo que quiero es jugar al fútbol y tener la cabeza tranquila. Gracias Dios he podido vivir muchas cosas y ver otras que le han pasado a otros jugador que no quiero repetir. Tengo que aprender de otras personas", dijo el brasileño de 17 años.

Además de eso, Endrick valora todo lo que le viene pasando gracias a sus condiciones y solamente pretende cumplir con las expectativas, más allá de cualquier situación que empañe su imagen o perjudique sus objetivos profesionales. Así comentó que "no me gustaría verme envuelto en una polémica ni hacer nada que pueda ensuciar mi imagen por eso solo trabajo y trato de no hacer ruido. Agradezco a Dios de haberme dado esta mentalidad porque si tuviera otra quizás ya estaría perdido. Estoy fichado por el Real Madrid y estoy jugando en el mejor club de Brasil y de América del Sur y todo eso en un chico muy joven por lo que es responsabilidad mía mantenerlo".

