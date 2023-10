Explotó Neymar: "No vengo de vacaciones", su mensaje a los hinchas de Brasil

La Selección de Brasil terminó empatando 1-1 enfrentando a Venezuela en el estadio Arena Pantanal en juego válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Allí, uno de los más señalados por el resultado fue Neymar Jr., quien protagonizó un momento de tensión máxima con varios de los hinchas de la 'canarinha' que se encontraban allí.

Resulta que, una vez finalizado el encuentro, el atacante brasileño, como es costumbre, se dirigió a los camerinos del estadio. En el camino, uno de los fanáticos que se encontraba en la grada occidental del escenario deportivo decidió lanzarle una bolsa llena de palomitas de maíz que terminó por impactar directamente en la cabeza de Neymar. Claramente, el futbolista reaccionó de la peor manera y terminó discutiendo, alegando y gritando con quien le agredió.

😳🇧🇷 Los hinchas brasileños tirándole POCHOCLO (!) a Neymar Júnior, tras el 1-1 ante Venezuela.

Tras el incidente, 'Ney' habló del tema y, ya un poco más calmado', rechazó lo ocurrido. "Me puse muy nervioso. Condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo. Es muy malo para el fútbol, para los seres humanos".

Igualmente, aprovechó el momento para recalcar que su actitud y disposición para jugar con la 'verdeamarela' siempre es la de dar el 100%. "No vengo aquí de vacaciones, ni mucho menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y a defender a mi país. Obviamente, estamos dando lo mejor y muchas veces el resultado no llega o no es lo que los hinchas esperan", analizó el exBarcelona.

Finalmente, tuvo palabras hacia el hincha que lo agredió calificándolo como una persona nada "educada". "Es triste, obviamente, es muy triste. Esta persona que tiró eso, ni siquiera vi lo que era, solo vi cuando me pegó. Una persona que hace este tipo de cosas no es alguien educado. Si se queja tanto, debería haberse entrenado mejor y estar dentro del campo él, no yo", culminó de esta manera Neymar Jr.

"ES TRISTE, NO VENGO AQUÍ DE VACACIONES, NI MUCHO MENOS A PASEAR... ES MUY MALO, PARA EL FÚTBOL, PARA LOS SERES HUMANOS". Neymar sobre el incidente de los pochoclos tras el empate ante Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026. pic.twitter.com/LRWdaxkynD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

¿Cómo va la Selección de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Brasil se encuentra segundo del escalafón con siete puntos porducto de haberle ganado 5-1 a Bolivia, 1-0 a Perú y haber empatado 1-1 contra Venezuela en su más reciente encuentro por Eliminatorias Sudamericanas.

La 'canarinha' solo se encuentra por detrás de la Selección Argentina, único equipo que ha logrado ganar las tres primeras fechas siendo lider indiscutido con nueve puntos.

¿Cuándo vuleve a jugar la Selección de Brasil?

La 'verdeamarela' volverá a la acción el próximo martes 17 de octubre enfrentando a la Selección de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo.