Fabián Carini, entre los recuerdos de enfrentar a la Selección Colombia y las fortalezas de Uruguay

Hacer memoria, viajar en el tiempo y recordar anécdotas siempre será maravilloso, más cuando se ha firmado una carrera intachable. Este es el caso de Fabián Carini, exguardameta uruguayo quien se cansó de dejar el nombre de su país en lo más alto. Ahora, lo ve desde a fuera y vive con intensidad los duelos como el que se avecina contra la Selección Colombia.

Disputó el Mundial Sub-20 de 1999, luego fue al de Corea y Japón 2002, jugó dos Copas América y fue subcampeón en una y, con 74 compromisos, es considerado como uno de los arqueros con más apariciones en el combinado celeste de toda la historia. Y a lo largo de esos años, celebró, sufrió, gozó y vivió de todo, como lo acontecido en sus choques con la 'tricolor'.

Este jueves 12 de octubre a las 3:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán las caras con Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Al ver esto, Fabián Carini no dudó en contarle a Gol Caracol qué tiene de especial estos duelos y por qué se 'muere' por jugarlos.

Fabián Carini, exguardameta de la Selección Uruguay, en un partido contra Brasil AFP

¿Ya un poco más acoplado a vivir estos juegos desde afuera?

"Sinceramente, no. Ya son varios años desde que no estoy en la Selección Uruguay, pero si hay un partido que a uno se le vienen viejos recuerdos, de concentraciones, lo que se vivía, sin duda son los de la 'celeste', así que uno está muy atento, presente y siempre con la ilusión de que a Uruguay le vaya de la mejor manera en todos y cada uno de los compromisos".

Ya que está viajando en el tiempo, ¿Qué recuerdos tiene de los Colombia vs. Uruguay?

"Se vienen muchas imágenes. La primera vez que los enfrenté fue por 1999 en la Copa América de Paraguay. Después los partidos de Eliminatorias, que en su momento eran en Bogotá, y tengo una anécdota cuando nos tocó ir para las de Corea y Japón 2002, con Iván Ramiro Córdoba, que en ese momento no lo conocía, pero terminó siendo un muy buen amigo".

¿Cuál es esa anécdota?

"Le estaban haciendo una entrevista a un jugador de Colombia y detrás, se veía a Iván Ramiro Córdoba pateando penaltis y ejecutó tres, siempre al mismo lado. Yo lo grabé en mi cabeza y justo cuando fue el turno para él, me la jugué a ese lado que había visto y lo atajé. Esa información se les escapó sin querer, pero la supe aprovechar y esos detalles cuentan".

Fabián Carini, exguardameta de la Selección Uruguay Getty Images

Hablando de arqueros, ¿Qué análisis hace de quienes están convocados en Uruguay?

"Se está haciendo un recambio. Fernando Muslera no puede estar y no sabemos si seguirá. Digamos que la vieja guardia y lo que quedaba, se está yendo. Eso no quiere decir que quienes estén ahora no sean buenos. Por ejemplo, Sergio Rochet lo está haciendo bien, ya tiene experiencia en Eliminatorias y Mundiales y la está 'rompiendo' en Inter de Porto Alegre".

¿Cómo ha visto a Santiago Mele y Franco Israel?

"Son jóvenes, de proyección. Mele está jugando en Colombia y es un arquero que me encanta en lo personal, e Israel que también se fue joven a Europa, pasó por Juventus, llegó a Portugal, en fin. Uruguay siempre tiene buenos guardametas y esta vez parace que no será la excepción. Estamos tranquilos en ese sentido y el que sea, sabemos que lo hará bien".

Ahora, en Colombia ya no está David Ospina, ¿Cuál es su opinión?

"No es un tema fácil. Encontrar reemplazo para alguien que lleva tantos años, es un referente y supo responder, es duro. Sin embargo, quienes están convocados deberán saber aprovechar las oportunidades. Independiente de muchos factores que se puedan presentar, siempre confiar, tener la seguridad de que quien lo haga va a cumplir en el terreno de juego".

¿De qué manera analiza el trabajo de Marcelo Bielsa?

"Me encantó desde el momento que lo eligieron. Es un entrenador de jerarquía y nivel. Donde estuvo, potenció y dejó una huella. Recién arrancan las Eliminatorias y no ha tenido tiempo de trabajar, pero no lo ha hecho mal. Creo que Uruguay va a clasificar. Tratará de implementar lo que le ha funcionado a lo largo de su carrera y esta vez no será la excepción".

Colombia vs Uruguay - Foto: AFP PABLO PORCIUNCULA/AFP

¿Dónde estará la clave para destrabar esta clase de partidos?

"Cuando uno tiene jugadores de nivel, la calidad individual puede pesar. Hay que minimizar a los jugadores colombianos y hacerlos sentir incómodos. Es un equipo que sufre sin la pelota. El estilo Bielsa es proponer, atacar y eso hará Uruguay. La clave es crear y ser contundente porque en estos partidos no se suelen presentar tantas opciones y hay que aprovechar".

¿Algún jugador de Colombia que le encante?

"Sinceramente, Juan Guillermo Cuadrado, pero no está convocado. También me gusta y parece interesante lo de Luis Díaz, que no da una pelota por perdida, siempre lucha en el uno contra uno, da espectáculo. Después está James Rodríguez, de quien no se puede dudar por su magia y talento, más allá de si suma o no minutos porque eso le pasa a cualquiera".

¿Cuál es es imagen de la Selección Colombia que le quedó?

"Colombia siempre fue una Selección de buenos futbolistas, de tener grandes generaciones, de hacerse con la pelota y, de paso, saber qué hacer con ella. La Eliminatoria todavía está abierta, clasificarán más quipos de lo normal y solo esperamos que todo vaya muy bien", que nos encuentre a las selecciones en el próximo Mundial, dando pelea y clasificando".