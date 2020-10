Fabián Estay, exjugador de Chile: "James recuperó la alegría, es muy importante para Colombia"

La Selección Colombia tiene una cita con la historia reciente, en su visita a Chile este martes. De los últimos duelos, la 'tricolor' solo ha ganado en una ocasión, aunque su saldo es muy positivo en suelo 'austral'.

En las dos últimas eliminatorias, Colombia ganó una vez y empató otra, jugando en la ciudad de Santiago. Ahora, con Carlos Queiroz a la cabeza, espera repetir un nuevo triunfo que lo deje bien parado en el inicio de la Eliminatoria Sudamericana .

Pero el reto no será fácil. Aunque perdió en la primera fecha, Chile demostró tener un buen estilo de juego y que puede complicar a Colombia, sobre todo con su presión alta, o al menos así lo ve Fabián Estay, recordado exugador chileno, en diálogo con GolCaracol.com.

El otrora talentoso volante hizo parte del seleccionado de Chile en el mundial de Francia 98 y también tuvo una corta etapa en el fútbol colombiano, pues jugó en América de Cali en el año 2005, en el epílogo de su carrera.

Para Estay, 'La Roja' ha tenido un notable crecimiento bajo la batuta de Reinaldo Rueda y aunque Colombia ha demostrado ser un equipo fuerte y complicado, confía en que Chile tiene armas en el medio campo que podrían hacerle pasar malos ratos al combinado dirigido por Carlos Queiroz , del cual a su vez destacó el gran nivel individual que traen la mayoría de los jugadores.

¿Cómo vio el juego de Chile independiente del resultado contra Uruguay?

"En términos generales, Chile fue superior, sobre todo la segunda etapa, donde se apoderó del medio campo con un tridente que no había jugado nunca junto. Arturo Vidal y Charles Aránguiz, me parece que hicieron un muy buen partido. Arriba, Alexis Sánchez reflejó su contundencia frente a un Uruguay muy parco, sin ideas, que en el segundo tiempo solamente llegó con un cabezazo de Godín y después el gol de Maxi Gómez. Chile dejó buenas sensaciones en ese sentido, creo que merecía un poco más, pero esto no es de merecimientos. A Uruguay yo lo vi muy débil y era el momento perfecto para ganarle. Pero creo que de seguir así, Chile puede conseguir la clasificación al próximo mundial sabiendo que el siguiente rival es Colombia, que es muy complicado".

¿Cree que Reinaldo Rueda le ha impreso algo del fútbol colombiano a la Selección de Chile?

"Tuvo muchas dudas al comienzo pero es un gran técnico, que ha hecho cosas muy interesantes en diferentes selecciones y que tiene su estilo propio. Chile ya había adquirido una de un estilo importante después de conseguir el bicampeonato de América.Había sido un equipo muy versátil y dinámico, con una presión alta, de transiciones muy rápidas, de gente que no tenía posiciones fijas y que marcaba diferencia importante. Rueda viene a continuar este proyecto pero seguramente quiso imponer sus condiciones. Intentó buscar un recambio por todos los problemas internos que se manejaron en Chile entre Bravo, Vidal y Medel, con un vestidor partido ahí Rueda intentó mejorar esa relación y no se dio. Intentó poner su estilo y no se dio. Y después, en Copa América me parece que Chile recuperó ese ADN y llegó a una semifinal".

¿Qué características del estilo de Reinaldo hacen a Chile una selección superior?

"Yo creo que Rueda le ha dado cierto orden, posesión de pelota y mejor manejo de partido, pero este equipo tiene un ADN muy especial. En ese sentido creo Rueda se adecuó más a lo que pretende Chile, que Chile a lo que pretende Rueda. Para esta generación de futbolistas chilenos se necesita ir más al frente, tener presión alta, tener transiciones más rápidas y eso creo que, leyendo el partido frente a Uruguay, la verdad que quedaron muy buenas sensaciones. Frente a Colombia, seguramente Chile apostará por mantener la intensidad que le permite competir de igual a igual y sobre todo de en casa hacer una presión alta".

¿Cualidades del futbolista colombiano que puedan complicar a Chile?

"Colombia tiene un gran plantel y un gran técnico que en poco tiempo le dio una idea diferente de juego, no solamente el buen toque de pelota, sino que la potencia que puedan tener los colombianos le dio mucho más dinamismo. Ahora, siendo mucho más verticales, teniendo hombres explosivos arriba como Muriel, Duván Zapata y James recuperado su nivel, creo que es muy importante. También tiene defensores muy fuertes. Tal vez donde Chile puede marcar una diferencia puede ser en el medio campo, que ya se conoce perfectamente. Aránguiz y Vidal, que junto con Claudio Baeza o el que juegue ahí, intentarán que sea el factor importante del equilibrio, tanto para defender como para atacar para que Chile pueda conseguir 3 puntos".

¿Colombia y Chile están en el mismo escalón en cuanto a nivel futbolístico actual?

"Hoy Colombia y Chile en el papel están en un en el mismo escalón, tal vez peleándose con Uruguay un tercer o cuarto lugar e incluso el repechaje. Yo creo que Brasil y Argentina están un escalón arriba, sobre todo Brasil. Argentina no mostró mucho pero sabemos el potencial que tiene. Chile tiene que hacer pesar mucho la localía. Ya lo hizo Colombia muy bien y Chile de visitante dejó esas sensaciones buenas, así que de local se hace muy fuerte. Creo que están en igualdad de condición, son grandes selecciones también. Hoy Colombia, con muchos más jugadores jugando en primerísimo nivel en Europa y eso creo que también marca una diferencia muy importante, el ritmo que trae y esa presión alta que tiene, podría hacerla todavía mucho más potente. Pero en lo futbolístico, me parece que que son dos selecciones diferentes, que son muy importantes y que pueden ocupar ese tercer o cuarto lugar para el próximo mundial de Catar 2022".

¿Cómo ve el presente de James Rodríguez? ¿Puede marcar una gran diferencia en el partido?

"Está en un muy buen momento, se fue Inglaterra, a un fútbol que pensamos que a lo mejor podía ser complicado para él porque aparte viene de jugar muy poco en el Real Madrid. Ya había jugado en Alemania que también es un fútbol físico, pero tal vez que se juega mucho mejor y más elaborado que en el inglés, el cual es mucho más de pelotazo y de pelotas divididas. Todos conocemos lo que es el fútbol alemán, el fútbol español y el fútbol inglés, y James, con la confianza que le dio Ancelotti, me parece que recuperó su nivel, recuperó la confianza, recuperó la alegría por jugar y es un tipo muy importante en el proceso ofensivo y también defensivo del equipo de Colombia. Le da equilibrio, le da pausa, de repente da aceleración y me parece que es un tipo muy importante y con el que hay que tener mucho cuidado.".

¿Alexis Sánchez y James Rodríguez pueden estar al mismo nivel individual o cree que alguno corre con ventaja?

"Es difícil comparar a dos jugadores que juegan en diferentes posiciones porque Alexis es más delantero, que crea los espacios. James es más generador de la jugadas, es el que te da el último pase o el que puede tirar de media distancia. Es el que puede meter una pelota para gol, el que a través de un tiro libre puede marcar la diferencia en un compromiso. James es un táctico que tiene Queiroz en el mediocampo de Colombia y que es importantísimo. En cambio, nuestro táctico a lo mejor puede ser Arturo Vidal, lo mismo Charles Aránguiz. Aunque Alexis puede hacer perfectamente esa posición que hace James porque lo ha hecho en Europa. Ahora ya está tirado un poquito más atrás y tiene las condiciones para poder hacerlo".

