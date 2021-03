FIFA propuso jugar partidos de Eliminatoria sudamericana de marzo en Europa, afirman en Uruguay

Los partidos de Eliminatoria sudamericana del mes de marzo están ‘embolatados’ por las restricciones que hay desde Inglaterra, Alemania y España, y que llevaría a los clubes a no prestar a los futbolistas para las selecciones.

Por ese motivo, desde Uruguay, el medio ‘Ovación’ afirmó que la FIFA le realizó una propuesta a la Conmebol para poder disputarlas.

“FIFA le propuso a Conmebol llevar los partidos de las Eliminatorias, de esta doble fecha de marzo a Europa, para que todos los jugadores que están compitiendo en países que incrementaron sus medidas restrictivas por culpa de la pandemia de COVID-19 puedan ser liberados por sus clubes”, escribieron este jueves.

Sin embargo, no todas las federaciones sudamericanas de fútbol estarían de acuerdo con esta idea, y seguirá estando en vilo los partidos.

“Esa iniciativa es una opción pero no cuenta con los votos mayoritarios de los países sudamericanos, debido a que jugarían en escenarios que no les entregarán los beneficios deportivos que tienen cuando compiten en calidad de locatarios. Aunque se disputan sin público, hay otros elementos significativos como la altura o el clima no entrarán en juego”; finalizaron.