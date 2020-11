Gerardo Pelusso: “La Selección Colombia es como un McLaren, solo debes conducirlo y no chocarlo”

Se viene el partido de la Selección Colombia frente a Uruguay , este viernes 13 de noviembre, a las 3 y 30 de la tarde, y GolCaracol.com contactó a un hombre como el profesor Gerardo Pelusso , quien dejó un recuerdo reciente en el balompié de nuestro país al haberse sentado en el banquillo de Santa Fe y Cali y dio su visión del duelo de la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022 .

Pelusso, nacido en Florida, Uruguay, y de 66 años, tuvo conceptos positivos al hablar del seleccionado colombiano y objetó el rendimiento del equipo nacional de su país, luego de las dos jornadas iniciales del camino al próximo torneo orbital.

¿Cómo vio a Uruguay en las primeras dos fechas en las Eliminatorias sudamericanas?

“En realidad los resultados de los dos partidos no fueron malos, porque se ganó de local y se perdió de visitante, pero el rendimiento, lo que mostró el equipo en la cancha no fue lo que todos esperábamos. A Chile le ganamos un partido sin merecerlo, hay que ser honestos, se gana sobre la hora y se convierte un gol donde incluso el ganador pudo ser Chile. Ya contra Ecuador ellos ganaron de una manera inapelable, en un momento ya estábamos 4-0, achicaron luego el marcador, pero no el trámite. Redondeando quedó un sabor a poco y algunas preocupaciones que me imagino que el cuerpo técnico también se dio cuenta y buscará encuadrar un equipo que no tiene su mejor versión”.

¿Hay un diferencial por el regreso de un referente como Edinson Cavani?

“Ojalá que haga diferencia, pero eso solo marca los antecedentes, el fútbol es de realidad y presente y hace siete meses que no juega un partido completo, porque salió antes del PSG y no regresó, arregló en el Manchester United y está jugando 7 u 8 minutos, es un jugador de 33 años y que no viene con ritmo, por más que es extraordinario. La realidad es otra y no tiene continuidad y ritmo de juego e ir a jugar nada más contra Colombia y el calor de Barranquilla no es el partido más propicio para él. Ni siquiera para Luis Suárez, porque viene de una lesión de rodilla, cambió de equipo, no están en su mejor versión. Una cosa son los nombres y otra la realidad”.

¿Cómo vio a la Selección Colombia en las primeras fechas?

“Yo creo que Carlos Queiroz es un entrenador con mucha experiencia y lo único que tiene que hacer es conducir ese plantel que ya está armado. Hay que armar el equipo bien y no chocarlo, la Selección Colombia es como si te dieran un McLaren en la Formula 1, solo no debes chocarlo, si no te comes ninguna curva no tienes porque chocarlo, ya está armado. Están en plenitud y vienen jugando hace tiempo la mayoría: Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Wilmar Barrios, James Rodríguez , Duván Zapata, Luis Muriel, Mateus Uribe, Lerma, y siguen sumando y tienen ya hasta Mundial disputado, Tienen un plantel armado, lo dejó todo armado José Pékerman, los clasificó a dos mundiales, los dejó en el top 10 y dejó dos o tres jugadores por puesto”.

¿Dónde cree que se dará el desequilibrio en el partido Colombia vs Uruguay?

“Lo quiero ver como cualquier espectador, lo que está claro es que a Uruguay le cuesta jugar en el calor de Barranquilla, porque no estamos acostumbrados, en el país no existe ese clima. La altura también nos cuesta en La Paz, en Quito. En cambio el jugador colombiano desde que juega va a Barranquilla, Montería, sube a Bogotá, Manizales, está acostumbrado a jugar en todo lado y el uruguayo no. Además, el jugador de acá hace todo en base a esfuerzo, a correr, a luchar, a pelear el partido, es su característica, y eso requiere de un desgaste físico mayor. En Colombia, por ejemplo, apelan a la técnica, el pase, al manejo del balón y por eso nos cuesta más, de hecho me acuerdo que hace dos eliminatorias perdimos 4-0. Ya lo otro es lo estratégico, la deshidratación existe pero el problema es que se te da muy rápidamente, si salen a correr mucho en el primer tiempo ahí ya está y en el segundo tiempo no podes ni con la vida, te pasan por arriba”.

¿Cuál es la mayor virtud de la Selección Colombia?

“La principal es que tiene un plantel parejo que está en una edad ideal de rendimiento y que tiene un mínimo de dos jugadores por puesto, buenos, muy buenos. Se puede decir que James es distinto, no único, es diferente, pero si no juega James no se muere nadie, porque el plantel es compacto, Colombia es muy parejo. La pregunta puede ser: ¿a quién trato de anular? ¿a James?, pero están Duván Zapata y Luis Muriel también, que hacen de a dos goles. Mateus Uribe llega y hace gol. Lerma hace gol, Cuadrado origina o hace gol, Yerry gana de cabeza, es un equipo muy fuerte, que tiene grandes herramientas”.