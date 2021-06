Gustavo Méndez, ex árbitro FIFA, apoya a Nicolás Gallo y Miguel Roldán tras la sanción recibida

Este viernes la Conmebol decidió suspender a los árbitros colombianos Nicolás Gallo y Miguel Roldán, debido a una polémica decisión tomada en el encuentro de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022, entre Uruguay y Paraguay.

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' , hablaron con Gustavo Méndez, ex árbitro FIFA sobre la polémica generada por dicho arbitraje.

El antiguo colegiado uruguayo mostró su apoyo a Gallo y Roldán, de acuerdo con lo sucedido: "No podemos deshumanizar la profesión, porque yo creo que la gente confunde creyendo que el VAR es una máquina que automáticamente actúa sin registro absoluto de una incidencia del ser humano. Y la máquina VAR actúa con base a decisiones de seres humanos que también pueden equivocarse".

Y agregó, "La gente cree que sentarse en la cabina del VAR es fácil, y yo no pretendo hacer una defensa a ultranza cuando hay un error, pero la solución no es eliminar al árbitro porque se equivocó".

En la misma línea advirtió que el error no fue de los colombianos y sí es mas bien de la forma en la que se ha implementado el VAR. "No le pongamos nombre y apellido, porque el problema no se llama Nicolás Gallo y Miguel Roldán. No, se llama el VAR, que este no está preparado y las cabezas de los árbitros necesitan una mejor adecuación y los que están en las cabezas de las distintas organizaciones arbitrales tienen que entender que hay que darles los elementos para poderse desarrollar mejor".

Por último, en otra intervención bañó en elogios al juez central del compromiso, Wilmar Roldán, "Para mi Wilmar Roldán es, y va a ser hasta que el quiera, el mejor árbitro que tiene Sudamérica, no tengo ninguna duda, tiene todo el potencial y la experiencia y no voy a cambiar mi criterio por un error".