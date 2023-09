Hora y dónde ver Chile vs. Colombia, en la fecha 2 de la Eliminatoria Sudamericana

En su segunda salida por la eliminatoria sudamericana, Chile y Colombia se medirán este martes en Santiago, el primero con un equipo envejecido y sin mayores expectativas, mientras los cafeteros esperan la magia de Luis Díaz para apuntalar sus opciones de ir al Mundial-2026.

Colombia enfrentará de visitante a una selección chilena que sigue dependiendo de los últimos cartuchos de la generación dorada que alzó la Copa América en 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

Chile viene de caer por 3-1 con Uruguay en Montevideo, mientras el conjunto colombiano venció por 1-0 a Venezuela en Barranquilla.

El duelo se disputará en el estadio Monumental de Santiago, y tendrá el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, secundado en las líneas por Jorge Urrego y Tulio Moreno.

Clave 1: La velocidad de Luis Díaz

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo apenas dio muestras de buen funcionamiento frente a los venezolanos.

Díaz, extremo del Liverpool inglés, está llamado a ser la figura colombiana en el largo camino hacia Norteamérica. Aunque no anotó, pintó la cara de sus rivales con una que otra magia.

Luis Díaz disputa un balón con Alexander González, de Venezuela, durante el partido en el Metropolitano. JUAN BARRETO/AFP

Frente a Venezuela, Lorenzo vio a un equipo en crecimiento. "Uno crece cuando gana, no cuando pierde porque aprende qué hacer para no perder, pero no crece", analizó.

Pero tenemos "mucho que mejorar ante Chile, sobre todo la salida y las triangulaciones, que tienen que ser más precisas", agregó el estratega.

Clave 2: Sin Alexis Sánchez

Alexis Sánchez (34 años) es el máximo goleador de la Roja con 51 tantos, pero el atacante del Inter de Milán llegó a estas eliminatorias con casi tres meses de inactividad. No juega desde el 20 de junio.

Su estado físico es incógnita, porque ni siquiera fue suplente frente a Uruguay. Se quedó en Chile para sumar minutos contra Colombia.

En Uruguay nadie tomó su testigo y el peso ofensivo de Chile fue casi nulo. El chileno-inglés Ben Brereton lo intentó, pero no tiene la influencia del máximo goleador.

Sánchez "es opción, es un futbolista importante que abre el ataque con calidad, es un jugador top, importante para nosotros y seguramente lo incluiremos en el equipo titular", señaló el técnico Eduardo Berizzo.

Clave 3: Un recambio chileno que no arranca

Chile depende de sus viejas glorias. El gol del honor marcado en la derrota en Uruguay fue obra del veterano Arturo Vidal (36 años), que tuvo que ingresar desde la banca en el minuto 74 para revolucionar al equipo.

Ante la Celeste fueron titulares Gary Medel (36) y Charles Aránguiz (34), y lo hubiese sido Alexis Sánchez si la falta de continuidad no lo hubiese afectado.

Sus recambios tampoco logran pisarles los talones, y el nivel deportivo del equipo los hace ver cada vez más lejanos de competir de igual a igual contras las otras selecciones sudamericanas.

Desde que asumió Eduardo Berizzo en mayo de 2022, Chile solo fue capaz de ganar tres veces: a Cuba, República Dominicana y con sufrimiento a Paraguay, todos amistosos.