James creció en el segundo tiempo y lideró el sufrido 2-2 de la Selección Colombia frente a Chile

James Rodríguez fue de menos a más este martes en el sufrido empate 2-2 de la Selección Colombia frente a Chile, en Santiago, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El mediocampista fue el encargado de manejar los hilos del equipo en la victoria 3-0 contra Venezuela y se esperaba que frente a ‘la roja’ volviera a mostrar su capacidad para armar juego y asociarse.

Sin embargo, James no pesó mucho en el primer tiempo, donde los nuestros empezaron ganando con gol de Jefferson Lerma y se fueron al descanso perdiendo 2-1, con tantos de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Al volante de creación no le llegó el balón y no pudo marcar diferencia, para un equipo que como el chileno trabó, metió la pierna, presionó y corrió.

Eliminatorias Sudamericanas: la Selección Colombia empató 2-2 en la agonía, gracias a Falcao García

Pero en la segunda mitad, el ‘10’ se enchufó y empezó a liderar el empate del combinado nacional, pidiendo la pelota y llevando riesgo a la portería de Brayan Cortés.

El cucuteño empezó a tocar, se recargó especialmente por el sector izquierdo por donde le filtró varios balones a Johan Mojica y el ataque de los nuestros creció e incluso tuvo oportunidad de marcar con un remate de media distancia que el guardameta chileno Cortés contuvo.

Definitivamente, para Colombia es todo claro cuando James Rodríguez toma la pelota y lleva el equipo hacia adelante.

Al final, los dirigidos por Carlos Queiroz festejaron a rabiar, pues se llevaron un empate agónico, gracias al tanto de Falcao García, en el minuto 90.