James Rodríguez, de lo más destacado por la prensa chilena, en la igualdad 0-0 contra Colombia

El pasado martes, Chile y Colombia protagonizaron uno de los encuentros más atractivos y disputados de la segunda jornada en las Eliminatorias Sudamericanas, que contó con una lúcida presencia de James Rodríguez en cancha. Frente a las criticadas actuaciones de la mayor parte del plantel ‘tricolor’ por parte de la prensa chilena, el ‘10’ fue el mayormente resaltado de este compromiso.

Con un poco más de treinta minutos en el terreno de juego, el mediocampista cucuteño no necesitó de más para sobresalir con y sin pelota, hecho que en territorio austral no pasaron por alto y destacaron de gran manera, enfatizando en la categoría de un James inspirado en la pasada noche del martes 12 de septiembre.

“Entró en la media hora final. Muy concentrado, con personalidad, pidió la pelota y trató de darle profundidad a su equipo”, indicó ‘La Tercera’ en su portal web, resaltando lo realizado por el ahora futbolista de Sao Paulo en el duelo contra la ‘roja’, en juego correspondiente por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, no todo fueron ‘flores’ para los ‘cafeteros’, pues, el mismo medio chileno le dio ‘palo’ a casi toda la línea defensiva colombiana, que se vio comprometida en diferentes jugadas del compromiso.

“Daniel Muñoz tuvo muchos problemas en la refriega con Ben Brereton, perdió en el quite en una de las mejores ocasiones de Chile. Jhon Lucumí se mostró impreciso en la salida y en el anticipo, cada vez que fue requerido por los chilenos se mostró inseguro. Yerry Mina perdió con Valdés en el cabezazo y también contra Arturo Vidal”, complementó ‘La Tercera’.

De todas maneras, el portal deportivo no se olvidó de Dávinson Sánchez, de quien afirmaron “entró muy frío al partido, además de abusar del juego largo y no estar preciso en sus pases, viéndose comprometido cuando fue apurado". Y es que, ingresando al campo después de que Mina no pudiera continuar por lesión, el ex Tottenham Hotspur no logró mostrar la mejor versión, misma razón por la que la prensa austral lo criticó.

Dentro de los demás jugadores que ’La Tercera’ vio como incisivos, sin mucho peso y protagonismo por el gran trabajo defensivo de la Selección de Chile, resaltan Luis Díaz, Mateus Uribe y Rafael Santos Borré. Sin embargo, el más cuestionado fue Luis Sinisterra, quien “ingresó en el cuarto de hora final y se perdió un gol solo”.

¿Cómo le fue a Colombia en la doble jornada de Eliminatorias?

Cn una victoria 1-0 sobre Venezuela y el empate 0-0 con Chile, la 'tricolor' actualmente mantiene su invicto con Néstor Lorenzo en el banquillo 'cafetero', además de ser actualmente terceros en la tabla de posiciones con cuatro unidades. Solo por debajo de Argentina y Brasil.