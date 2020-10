James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y otros mensajes de apoyo para Santiago Arias

View this post on Instagram

Victoria agridulce en el primer partido de Eliminatorias rumbo a #Qatar2022 ➕3️⃣🇨🇴 Todos nuestros pensamientos en @santiagoarias13. Acompañado por la fuerza de Dios, volverás más fuerte. ¡Mucho ánimo! 🙏🏾💪🏾 #VamosColombia #FuerzaSanti