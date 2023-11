James Rodríguez y su importancia en la actual Selección Colombia: esto dicen las estadísticas

James Rodríguez, en medio de lo que ha supuesto el buen momento de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas , ha sabido responderle al combinado nacional con magnificas actuaciones. Desde la primera fecha, el zurdo ha demostrado que su nivel está más vigente que nunca.

El cucuteño ha hecho saber que, junto con su puesta a nivel en el Sao Paulo, de Brasil , en donde también ha dejado grandes noches de fútbol, su calidad está más que intacta y prueba de ello ha sido este magnifico arranque en el torneo rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Para el debut de la 'tricolor', el '10' comenzó en el banco, mientras que el volante ofensivo escogido por Néstor Lorenzo para iniciar como titular en aquel partido contra Venezuela fue Jorge Carrascal. Finalmente, el capitán de la Selección Colombia entró en el segundo tiempo dándole ritmo al remate del encuentro que se terminó ganando 1-0 gracias a un gol de cabeza de Rafael Santos Borré.

James Rodríguez en el partido contra la Selección de Venezuela. Foto: AFP

Para la segunda jornada de Eliminatorias, el estratega argentino volvió a contar con Carrascal para el once inicial, sin embargo, James recibió más minutos para la segunda parte, pues jugó 32 minutos en el empate a cero contra Chile. Para dicho encuentro, el también jugador del Sao Paulo se mantuvo sólido logrando completar el 90% de sus pases intentados, siendo relevante en el medio campo.

Contra Uruguay, James dejó a más de uno con la boca abierta, pues firmó una de sus mejores actuaciones , si no es que la mejor de lo que va de torneo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. Rodríguez Rubio dejó gol y asistencia en un encuentro que finalizó en un empate 2-2, además de un tiro que terminó pegando al palo, cinco pases clave y haber completado el 85% de sus intentos de pase.

En la cuarta fecha contra Ecuador, mantuvo el ritmo y pese a que no logró marcar, ni asistir, mantuvo en constante peligro la zaga defensiva ecuatoriana, la cual tuvo problemas para defender las cualidades del volante. De hecho, para el primer tiempo, dejó un tremendo pase de gol para Luis Díaz, quien terminó marcando. No obstante, la anotación no subió al marcador debido a un fuera de juego.

Un mes después de aquel partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, uno de los grandes retos de este torneo venía encima, el encuentro contra Brasil. James, con la determinación de siempre, supo responder a la titularidad otorgada por Néstor Lorenzo y fue uno de los más insistentes en materia ofensiva del combinado nacional. En dicho compromiso, aparte de su gran participación en el mediocampo, le dio una precisa asistencia a Luis Díaz para que terminara de firmar su doblete y consumar lo que fue la primera victoria por parte de la Selección Colombia contra la 'canarinha' en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

"La verdad que hicimos un buen partido, desde la distancia intenté estar con Luis (Díaz), hoy hicimos un excelente partido", fueron algunas palabras que dejó el '19' del Sao Paulo, tras el encuentro.

Finalmente, en lo que supuso su última jornada jugada en este torneo, por el momento, James Rodríguez lo volvió a hacer. Con gran talento y jerarquía dentro de la cancha, el capitán mantuvo su ritmo a tope y ayudó a la selección a mantenerse organizada, además de ser el 'jefe de la orquesta' que supuso la ofensiva colombiana contra Paraguay. De hecho, tuvo un tremendo disparo que se terminó estrellando contra el travesaño, el cual hubiera podido suponer el segundo para los dirigidos por Lorenzo.

Tras las primeras seis fechas de Eliminatorias Sudamericanas disputadas por la Selección Colombia, James Rodríguez, en 382 minutos en cancha, logró dejar destacados números en donde resalta su gran gol contra Uruguay y sus dos asistencias, una enfrentando Brasil. Igualmente, mantiene un promedio de 3.2 pases clave por partido, además de sostener un alto porcentaje de pases completados contando con un 89% de efectividad en ellos, cifras entregadas por Sofa Score.

James Rodríguez y sus números luego de seis fechas de Eliminatorias Sudamericanas Foto: Sofa Score

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia en su partido contra Paraguay Foto: AFP

Hasta septiembre de 2024 el combinado 'tricolor' volverá a tener acción por Eliminatorias Sudamericanas. Sus rivales para la séptima y octava fecha serán Perú y Argentina, en Lima y Barranquilla, respectivamente.