Joel Graterol: "Queremos cambiar la historia futbolística de Venezuela, ir y pelear el Mundial"

Joel Graterol fue convocado en la Selección Venezuela para disputar los compromisos que se vienen en las Eliminatorias Sudamericanas, luego de mostrar un buen rendimiento con el América de Cali, en el fútbol colombiano.

Y es que, Graterol Nader, llega con creces a la 'vinotinto', ya que se convirtió en el 'amo y señor' del pórtico 'escarlata' desde el pasado 2020, cuando llegó a la sultana del Valle procedente del Zamora FC.

Ahora, una nueva oportunidad se le abre al arquero de 24 años en la siguiente doble jornada del camino a Catar 2022, en la que enfrentarán a Bolivia y Uruguay.

"Estoy muy feliz por el llamado a la Selección, eso significa que te tienen en cuenta y que estás disponible en la órbita para defender la camiseta de tu país y que se están haciendo bien las cosas con el club", expresó de entrada.

Esto, también le da la posibilidad de estar presente en su segunda Copa América, ya que estuvo presente en la edición de 2019, donde llegaron hasta los cuartos de final.

Cabe resaltar que Joel Graterol hizo parte, además, del seleccionado Sub-20 que llegó a obtener el tercer lugar en el Sudamericano Ecuador 2017 y el subcampeonato en el Mundial de la categoría, ese mismo año, pero en Corea del Sur.

Por estas razones, GolCaracol.com charló con el golero que se prepara desde hace un par de semanas para aportar todo su talento a su selección, bajo los tres palos.

En la actualidad, Venezuela tiene grandes arqueros y usted está en la Selección...

"La competencia que hay en el arco es muy buena, todos son buenos arqueros. Tenemos una relación de amistad y eso es bueno, te exiges más, pero cuentas con el apoyo de tu paisano. Lo importante es llegar bien a los torneos que no son fáciles, los países sudamericanos tenemos grandes jugadores a nivel mundial. Quiero darle alegrías importantes a mi país".

¿Cree que la 'vinotinto' podrá dar el 'golpe sobre la mesa' en este año en las Eliminatorias y la Copa América?

"Sin duda alguna, mi pensamiento es que vamos a ganar a las finales de todo. Entrados en competencias hay que enfocarnos en el objetivo máximo y partir de ahí, esa es la única manera de lograr las cosas. No hay que pensar que no podemos, vamos a dar todo porque queremos cambiar la historia futbolística de nuestro país, que sea una Selección más grande que pueda pelear un Mundial y una Copa América, el talento lo tenemos y la calidad humana también".

¿Cómo es la preparación en estos últimos días, previos al regreso de los partidos de selección en Sudamérica?

"Lo que se viene es importante y me siento preparado para jugar, estoy animado y confiado para aportar mi grano de arena. Me he mentalizado, me lo he puesto como meta desde el año pasado cuando se iba a jugar, ya es un hecho que se va a jugar, los días se acortan y hay que prepararse ahora más que nunca".

¿Hasta dónde cree que pueda llegar el joven arquero Joel Graterol en el mundo del fútbol?

"Mi presente está con el América de Cali, un club super grande, pero tengo sueños y metas desde niño...Me veo en la cima del fútbol, en las ligas top de Europa, trabajo para ello, cada día que pasa me convenzo más de que llegaré allá. Me gustaría jugar en la Serie A y la Premier League, son torneos en los que me he visualizado. También quiero ser mundialista con mi Selección, ser parte de las cosas importantes para mi país".