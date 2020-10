Jorge Rojas: "Venezuela ha sido como una piedrita en el zapato para Colombia en el último tiempo"

La Selección Colombia ya prepara con todos sus jugadores el partido del próximo viernes frente a Venezuela, en Barranquilla, por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El equipo que dirige el técnico portugués Carlos Queiroz es favorito en el papel por jugar en condición de local, contar con la mayoría de sus figuras y tener más tiempo de trabajo que su rival.

Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito y menos cuando el rival de Colombia es Venezuela que, sin importar el momento que atraviese, siempre se juega la vida y complica a los nuestros.

Venezuela no le teme a Colombia: "Será difícil, pero tenemos la ilusión de sacar un buen resultado"

Eso lo sabe bien el exjugador venezolano Jorge Rojas, quien vistió durante varios años la ‘vinotinto’ y fue testigo presencial de este encuentro, que con los años se ha convertido en un clásico.

'El Zurdo' Rojas, quien dejó huella en nuestro país tras su paso por Atlético Nacional y América de Cali, conversó este martes con GolCaracol.com sobre el compromiso que jugarán ambas selecciones en el Metropolitano.

¿Cómo ve el juego del próximo viernes entre Colombia y Venezuela?

"Va a ser un partido difícil. El juego Colombia vs. Venezuela se volvió un clásico. Colombia en los años 80 y 90 fue muy superior, pero Venezuela siempre trataba de hacer las cosas bien, y del año 2000 para acá, el fútbol venezolano creció mucho y hoy estamos compitiendo de igual a igual. En cada partido que se enfrentan, uno ve que es complicado, cerrado y con un gran nivel en ambas selecciones. Venezuela ha sido como una piedrita en el zapato para Colombia en este último tiempo".

Selección Colombia: Juan Guillermo Cuadrado fue denunciado por abandonar el aislamiento en Turín

¿Qué selección pierde más con las bajas que se han confirmado en estas últimas horas?

"Las dos selecciones pierden jugadores importantes, pero pienso que Venezuela pierde más que Colombia, porque no estará Salomón Rondón, que es nuestro referente en el ataque y que ha sido de los más regulares en la selección. Además, tiene mucho peso y le ha ido muy bien contra Colombia. Por otro lado, no tenemos recambio para Salomón, sin desmeritar los otros delanteros, pero de su estilo no lo tenemos".

"A la Selección Colombia; Venezuela siempre la complica y con Chile, hay cuentas por saldar"

¿Qué el partido no se juegue en el horario habitual de las 3:30 p.m. le beneficia más a Venezuela?

"El horario está para los dos igual. Todos lo jugadores vienen de Europa, con otros climas, entonces es difícil adaptarse. Creo que incluso a Colombia también le conviene ese horario porque no tienen suficientes días para adaptarse al calor de Barranquilla".

¿Cómo cree que va a parar el equipo el entrenador de Venezuela, José Peseiro?

"Pienso que va a jugar con un sistema parecido al que implementó la selección en el último tiempo con Rafael Dudamel y sabiendo la característica de los jugadores que hay, jugadores rápidos por banda, creo que la figura va a ser un 4-3-3 o puede que la cambie a un 4-3-2-1. La ausencia de Salomón Rondón cambia muchos cosas. Hay mucha expectativa para saber de qué manera va a presentar el partido y qué cambios hará con respecto al anterior entrenador".