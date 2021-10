José Luis Chilavert recordó a René Higuita, tras las polémicas de Emiliano Martínez con Argentina

José Luis Chilavert es voz autorizada para hablar de los arqueros en Sudamérica. Así, el memorable exguardameta paraguayo que hizo historia con Vélez Sarsfield en el fútbol argentino, se refirió sobre las polémicas actuaciones de Emiliano Martínez con la Selección Argentina y con Aston Villa, en la Premier League.

"Es un arquero fantástico, reúne todas las condiciones y por algo está en el arco de la Selección Argentina. Tiene buena estatura, buena prestancia, es sobrio, es sólido y la parte psicológica la maneja muy bien", mencionó de entrada en una entrevista con 'TyC Sports'.

Además de esto, habló sobre el juego psicológico que usa 'Dibu' Martínez cuando un rival está a punto de patear un penal, "¿Por qué un arquero se tiene que quedar entre los tres palos esperando que lo fusilen? Es una herramienta, un arma más que uno tiene y me parece perfecto. Le salió muy bien contra Colombia y contra el equipo de Cristiano Ronaldo", sentenció.

Tras las imágenes y audios que se grabaron de la charla con Yerry Mina en Copa América y Cristiano Ronaldo en la Premier League, Chilavert mencionó que, "lo fundamental es que uno lo tiene que sentir. Con Emiliano, lamentablemente para él, existen las cámaras y los micrófonos, algo que en mi época no estaba sino, nos echaban a los dos segundos. Nos decíamos de todo".

Y precisamente para dar un ejemplo del hecho, recordó un partido frente a la Selección Colombia, frente al emblemático René Higuita.

"En el año 1989, en un partido Paraguay-Colombia empatábamos 1-1. Minuto 92 nos dan un penal y nadie de mis compañeros quería patearlo por la responsabilidad que generaba. Corrí desde mi arco y le dije al técnico que lo pateaba yo, siendo muy joven. Acomodé la pelota y viene René, quien hoy es amigo mío, y me dice: 'Me pateas a la derecha y te lo atajo, estás asustado'", sostuvo.

Y concluyó que "yo tenía que ser más rápido que él y me empecé a reír. Cuando me preguntó de qué me reía le dije: 'por fin encontré al hombre más feo que yo'. Lo rompí. Rompí la parte psicológica, le pateé cruzado y le hice el gol", finalizó.