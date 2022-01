José ‘Ringo’ Amaya: “La Selección Colombia debe salir a proponer en Argentina, no hay mañana”

En charla con GolCaracol.com, José 'Ringo' Amaya habló sobre el presente que vive la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Actualmente nuestro combinado nacional está en el sexto puesto, con 17 puntos, afuera de puestos de clasificación o del repechaje.

Por eso, en entrevista con este portal, el exfutbolista analizó la actualidad del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, lo que será el partido contra Argentina, este martes, y mucho más.

¿Qué cree que falte para que se le abra el arco a la Selección Colombia?

"Colombia no ha jugado el fútbol que ha tenido en otras ocasiones, no ha conseguido hacer una triangulación donde exista un fútbol en sociedad, es por eso que no se ha logrado concretar".

¿Cómo califica el trabajo de Reinaldo Rueda hasta hoy?

"A nivel de resultados no ha sido positivo, estamos en una situación crítica. Pero sabemos lo que significa Reinaldo para todos nosotros, lo único que sirve es ganar, pero creemos en el profe. Esperemos que pueda revertir esto frente a Argentina".

¿Tiene algo que ver la sede con el rendimiento de la Selección?

"No tiene nada que ver con Barranquilla, la Selección siempre se ha clasificado allí. Pensaría que es más un tema de fútbol, de confianza en los jugadores. En el último partido, la gente tenía ansiedad y ganas de un resultado importante. Pasó lo de cuatro o cinco individuos que crearon la inconformidad de la plaza pero Barranquilla lo único que ha hecho es recibir bien a la Selección".

¿Cómo debe salir Colombia contra Argentina?

"Yo pienso que no existe un mañana, Colombia debe salir a proponer con mucha precaución. Jugador por jugador Colombia no tiene nada que envidiarle a Argentina, es una linda oportunidad para que estos jugadores colombianos se puedan dar cuenta que están para grandes cosas y que es el partido “bisagra” para volver a estar cerca de la clasificación".

¿Qué mensaje le deja a todo el pueblo colombiano?

"Confiemos en que va ser un gran partido, estos muchachos van a dejarlo todo en el terreno de juego y van a estar concentrados. Con la ayuda de Dios, vamos a lograr estos tres puntos".

Cabe recordar que el encuentro entre Argentina y Colombia será este martes, desde las 6:30 p.m., en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba y que tendrá transmisión de Gol Caracol y www.golcaracol.com

Por: Juan Camilo Noreña

Especial para GolCaracol.com