"Juan Fernando Quintero es un jugador clase A, de los que ganan un partido en cualquier momento"

A solo horas de que ruede la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Sebastián Viera se refirió a la actualidad de la Selección Colombia y sus referentes, en charla exclusiva con Javier Hernández, director de ‘Gol Caracol’. El guardameta uruguayo destacó la calidad de Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Luis Díaz.

Emocionado por el regreso del cucuteño y antioqueño a las toldas del combinado ‘tricolor’, ahora presentes en la convocatoria de futbolistas para enfrentar a Venezuela por Eliminatorias, Viera no se ‘guardó’ ningún elogio para ambos jugadores.

“A mí me tiene contento que estén de nuevo jugando, pero ambos son diferentes, son jugadores que no necesitan estar jugando continuamente para demostrar que tienen condiciones para la Selección”, indicó inicialmente el arquero ‘charrúa’, quien actualmente no le cierra la posibilidad a seguir compitiendo de manera profesional, a pesar de hacer una pausa tras su salida del Junior de Barranquilla.

Además, Sebastián Viera destacó a ‘Juanfer’ y lo que le podría aportar en cancha a la Selección Colombia: “Yo tuve a Quintero cerca y es un clase A, es un diferente, un jugador que te puede ganar un partido en cualquier momento. Junto a James Rodríguez podrán jugar juntos y cuando entren demostrarán la clase que tienen”.

*Otras declaraciones:

El Metropolitano...

“El estadio tiene un gramado espectacular, hay una humedad que Colombia ya la conoce, pero la mayor fortaleza es el juego con la que la ‘tricolor’ encara las Eliminatorias, con un cuerpo técnico joven que está haciendo muy bien las cosas, el grupo está acoplado y esperemos a ver un buen partido de fútbol y con Colombia arriba del marcador”.

El debut hacia un nuevo camino mundialista...

“Esta eliminatoria da más margen a la anterior, hay un cupo más, entonces puede ser un poco más accesible, pero Colombia debe demostrar con su juego que está por encima de Venezuela sin desmeritarlos, porque también aspiran a buscar ese cupo”.

Luis Díaz...

“Es de los mayores referentes, ha tenido un crecimiento rápido, ha tomado esa responsabilidad. Él sabe que tiene que llevar en su espalda de llevar a un país al Mundial y, a pesar de que este es un equipo con grandes jugadores, hay futbolistas que llevan la bandera y ese es Luis Díaz”.

Falcao García...

"Aunque no esté jugando, siempre es bueno tenerlo en la Selección, es un jugador que cuando llega a la concentración impone respeto disciplina, ciertas reglas dentro del grupo, ese tipo de jugadores de pronto si no te aporta en la cancha como antes, fuera de ella sí lo hace para mantener un orden”.