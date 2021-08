Juan Fernando Quintero está claro con la Selección Colombia: "No hay que hablar, hay que trabajar"

La Selección Colombia sigue con su preparación para la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas y, desde territorio boliviano, Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación, en rueda de prensa virtual.

"Terminé el torneo en China, llegué el 14 de agosto tras 36 horas de viaje y llegué al DIM para entrenar, me preparé y pude llegar en perfectas condiciones. Espero aportar en lo que más pueda a la selección y que todos quedemos contentos", expresó de entrada.

#DalePlay a las eliminatorias de septiembre ⚽ y vive la emoción de estos partidos en www.caracolplay.com (disponibles solo para Colombia). ¡No te lo pierdas, prográmate y suscríbete ya!

Una incógnita para todos es cómo 'Juanfer' se preparará para los próximos juegos de la 'tricolor', pero esto no preocupa en estos momentos al volante creativo, quien solo se concentra en Bolivia.

"No pienso en el futuro, estamos en Bolivia y pensamos en las tres fechas. No es fácil, la realidad es lo que pasa ahora y estas tres fechas, por el tema de dónde vamos a jugar es particular y me enfoco en eso, lo demás se mirará después", agregó.

Lea más declaraciones de Juan Fernando Quintero:

Publicidad

Charlas con Reinaldo Rueda:

"Ya hablé con el 'profe' de cerca, escuchar lo que quiere, le agradezco esta oportunidad, tiene la experiencia suficiente para armar el equipo. Yo me preparo bien, respetaré la decisión si juego titular o no, tenemos grandes jugadores, lo más importante es que Colombia gane".

Posición en el mediocampo:

"Conozco los puestos, ahora lo hago en China, también lo hice en River, todo eso lo da el trabajo, el 'profe' sabrá dónde puedo ser útil".

¿Hay '10' en el fútbol colombiano?

"Sí hay, el fútbol va evolucionando, hoy los jugadores tienen otros conceptos, '10' sí hay, jugadores iguales a mí de pronto no, todos somos diferentes, pero el puesto va cambiando, por fortuna tenemos jugadores que pueden hacer diferencia, trato de ponerme al día, las condiciones son diferente y hay que acoplarse".

Momento futbolístico

"Yo estoy siempre bien, no soy ajeno a las cosas, siempre hay que estar preparado y más para la selección. Es un trabajo de todos, me envían un trabajo para estar preparado para venir al equipo. La situación lo amerita, la responsabilidad de representar a tu país, muchos vienen también de pretemporada, yo estoy feliz acá, si juego un minuto o 90 daré lo mejor".

Actualidad en el balompié asiático

"El tema es que muchos no ven el fútbol chino, pero está abierto para que lo vean y saquen sus conclusiones. Jugué cada tres días y siendo titular, a 40 grados, estamos de terceros en la liga y peleamos el título. Me sirvió para tomar el ritmo de competencia, me siento en un gran momento y con confianza para representar a mi país, algo que me llena de orgullo. No hay que hablar mucho, sino trabajar para estas tres fechas".

Publicidad

Jugadores que no pueden venir por la pandemia

"Es complejo para todos, yo lo viví para la Copa América. Ningún jugador se siente feliz por no venir a la selección, no se puede ser ajenos a las cosas que se viven".