Justo Villar: “No creo que sea conveniente jugar Eliminatorias sin los jugadores importantes”

Las Eliminatorias están en vilo luego de que España y Reino Unido informaran que las personas que salgan y vuelvan de Sudamérica tendrán que hacer una cuarentena de diez días, algo que no ha caído bien en los clubes.

Por esa razón, este miércoles, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Justo Villar, exarquero y ahora director deportivo de la federación paraguaya, quien opinó sobre el tema.

“Nosotros queremos jugar, pero no sé por la la situación de la cual tenemos conocimiento hoy en día, con muchas bajas para todas las selecciones, será el momento de unirse y hacerse fuertes porque no creo que sea conveniente jugar un partido de eliminatoria, que es tan importante, sin los jugadores importantes”, afirmó de entrada.

Además, enfatizó en que desde Paraguay tienen jugadores importantes en el exterior y eso los afectaría.

“Nosotros tenemos dos en Inglaterra, y seguramente trataremos de que estén acá, de quien sale más beneficiado o no y uno sabe quiénes estarían afectados, pero se buscará la manera de que se pueda jugar con todos los recursos futbolísticos, porque es difícil por las fechas de FIFA que hay, es complejo, esperemos que se pueda definir, que estén los futbolistas que queremos, sería ideal que se juegue así”, agregó.

Por último, Justo Villar mencionó que él da su opinión pero la postura final de Paraguay la tendrá el presidente de la federación de fútbol.

“La decisión la toma el presidente, él está en reuniones, pero de lo que nos comenta es que estemos preparados para jugar, ya la decisión es de él, pero ya la opinión mía, si no contamos con todos los jugadores, pues tendremos inferioridad, en Inglaterra tenemos dos que son habituales titulares. Me parece incoherente ceder ante esas situaciones y no tener a los jugadores, eso es como el dicho de ‘van todos o nadie’, los más perjudicados con todo esto seremos los de esta confederación”, finalizó.