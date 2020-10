Karin Jiménez y su mensaje para Santiago Arias: "Eres un gigante, te admiro más que nunca"

Karin Jiménez le dejó un emotivo mensaje a su pareja, Santiago Arias , quien sufrió este viernes una dura lesión en el tobillo de la pierna izquierda, cuando se jugaban los primeros minutos del partido entre Colombia y Venezuela.

"Te abrazo con el corazón, Santiago. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón", escribió Jiménez en su cuenta de Instagram.

Impresionante lesión de Santiago Arias en el partido Colombia vs Venezuela

"La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande. Eres un gigante, mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estés en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener", agregó.

Se espera que en las próximas horas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dé a conocer el parte médico de la lesión que sufrió Arias y el tiempo que le demandará la recuperación.

"Te amo con mi vida, yo sé que diosito te está cuidando, tengo mucha fe, eres valiente. Son cosas de fútbol, pruebas de Dios y la vida, pero sé que saldrás rápido de esto, Tu familia te acompaña de corazón", finalizó la modelo.