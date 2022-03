La Conmebol dio a conocer los audios del VAR, en la polémica del partido de Uruguay vs. Perú

El partido en el que Uruguay le ganó 1-0 Perú dejó a los ‘charrúas’ clasificados al Mundial de Catar 2022, pero también la polémica más grande de la jornada.

Los ‘incas’ tuvieron un remate al arco, y el arquero Rochet se confió y agarró la pelota en la línea, como se veía en primera instancia.

Sin embargo, muchos de los futbolistas peruanos le protestaron al árbitro Anderson Daronco, quien tras la revisión de VAR confirmó que no había entrado toda la pelota.

Por eso, este viernes, la Conmebol dio a conocer los audios del VAR, en esa jugada puntual, que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, ya que algunos dicen que sí entró, y que el ángulo de la cámara no favorece.

El diálogo entre el árbitro principal y el VAR:

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.