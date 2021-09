La indirecta de Tite a Argentina: "Hay que respetar las leyes, el fútbol no está por encima de eso"

La polémica por lo vivido en el Brasil vs. Argentina, en las Eliminatorias Sudamericanas, continúa. Ahora, fue Tite quien se sumó a la conversación y le mandó un 'dardo' a la 'albiceleste'.

"Las manifestaciones de Anvisa y del Ministerio de Salud son absolutamente correctas. Refieren a las leyes. Y hay que respetar las leyes. El fútbol no está por encima de eso. Hay que respetarlo: estamos lidiando con vidas", resaltó.

Además, agregó: "No tengo los conocimientos suficientes como para saber qué se hizo y en qué momento. No puedo ni debo juzgar. Pero para eludir las leyes... Oh, no. Un poco de respeto por una entidad, por un país, un pueblo, un equipo...".

La FIFA todavía no anunció de manera oficial a lo que pasará con este compromiso, le dio seis días a las dos federaciones para que envíen sus descargos.