"La obligación de los jugadores es venir a jugar las Eliminatorias Sudamericanas; FIFA los protege"

"Infantino va a hacer cumplir los acuerdos, el problema es que Conmebol tiene 11 días en la fecha FIFA y los clubes europeos están enojados", expresó de entrada Juan José Buscalia, este martes, arrancando el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Esto, en medio de la polémica y tensa situación que se vive por estos días en Europa, donde las grandes ligas no quieren que sus jugadores vengan a disputar las Eliminatorias Sudamericanas.

"Le pregunté al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y me dijo "todo está y sigue igual, la obligación de los jugadores es venir, no existe posibilidad de eventuales sanciones, la reglamentación los protege", eso fue lo que me dijo vía chat Ramón", reveló Javier Hernández Bonnet.

Nuestro director general siguió con la conversación y en el debate recordó que los equipos no pueden prohibirle viajar a los futbolistas, para la triple jornada de Eliminatorias.

"La pregunta es ¿Cómo hacen para evitar que vengan?, eso no se puede. Necesitamos resolver esto ya, porque los jugadores tienen la protección oficial de FIFA y la posición de las ligas es que no salgan, eso es una posición autoritaria e ilegal, porque no se puede quitar la facultad de movimiento al ser humano en la sociedad", concluyó.

Publicidad

No olvide que todas las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas podrá vivirlas a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.