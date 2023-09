La radiografía de Chile, el rival de la Selección Colombia en las Eliminatorias

La Selección de Chile será el siguiente rival de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo del 2026. La 'roja' comenzó con derrota 3-1 frente a Uruguay en Montevideo, por lo que los tres puntos son el objetivo de los dirigidos por Eduardo Berizzo.

El combinado austral, además de sacar un resultado positivo frente a la 'tricolor', tiene otro reto importante que es volver a enamorar a su hinchada. En dicho país confían que Alexis Sánchez y Arturo Vidal lideren a la 'roja'. La selección que entrena el DT argentino no está en su mejor momento.

Pero cómo llegan los chilenos para enfrentar este martes a Colombia. Aquí en Gol Caracol le hacemos una radiografía de los australes. Consultamos con el periodista chileno Patricio Echagüe, quien avisó de entrada que "lamentablemente Chile no llega de la mejor forma a este partido" y que eso se evidenció "en el debut contra Uruguay".

Arturo Vidal, en la derrota de Chile contra Uruguay. Foto: AFP

Así llegan Chile para el duelo contra Colombia en el Monumental de Santiago

"El equipo no está funcionando de la mejor manera de la mano de Eduardo Berizzo, quien ya lleva una buena cantidad de partidos, aunque claro, muchos amistosos, y todavía no se ve su mano en el rendimiento de la selección chilena, que no es el óptimo y es algo que ya preocupa al medio en general. Ya sea en el discurso o el trabajo del entrenador, no se ve reflejado en el equipo, que lamentablemente no tiene muchas variables. Esta ya es historia conocida, pero la famosa 'generación dorada' no tiene recambio; los jugadores que están detrás de estos jugadores históricos, no han todavía demostrado estar a la altura para jugar esta clase de partidos ante rivales que tienen jugadores que militan en la élite del fútbol europeo".

Los jugadores clave de la 'roja', sin tener en cuenta los históricos

Patricio Echagüe fue certero en decir que Alexis Sánchez y Arturo Vidal son los grandes referentes de la selección chilena, pero también tuvo palabras de elogio para Alexander Aravena, quien milita en la Universidad Católica y para Ben Brereton, del Villarreal español.

"Está demás decir que Alexis Sánchez será clave, es clave y sigue siendo clave. Lamentablemente se extrañó mucho en el partido contra Uruguay y todo apunta a que será titular contra Colombia. Fue bastante desagradable no poder contar con él en Montevideo, pero todavía hay dudas porque estuvo mucho tiempo sin jugar. Habrá que ver si le afecta o no, por lo mismo no viajó a Uruguay, porque no estaba en condiciones físicas para un partido de esas características; habrá que ver si con Colombia es capaz de marcar diferencias", dijo el comunicador.

Arturo Vidal y Guillermo Maripan, jugadores de la Selección de Chile. Foto: AFP

Y sobre el 'Rey' Arturo Vidal afirmó "que a pesar de que se cree que perdió su lugar, y que perdió su 'estatus' en la selección chilena, demostró con veinte minutos que es más que varios jugadores del equipo".

"Sacando a los referentes, Alexander Aravena, es el jugador a tener en cuenta, un muchacho joven que ha hecho las cosas bien en Universidad Católica este año; el caso de Ben Brereton, que fue traspasado al Villarreal, todavía no es capaz de ganarse una camiseta de titular, pero es el jugador y el principal agente de peligro que tiene la selección hoy en día junto a Alexis Sánchez", continuó sobre los futbolistas que pueden marcar la diferencia frente a Colombia.

Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección de Chile. Getty Images

En cuanto al esquema táctico se espera que Berizzo "ocupe un 4-4-2", eso sí tiene que hacer cambios obligados porque Marcelino Núñez se lesionó frente a Uruguay. El equipo frente a Colombia "debería ser más o menos similar con un pequeño cambio en la defensa, en el puesto de lateral derecho, donde podría entrar Juan Delgado en el puesto de Nayel Mehssatou".

¿Chile, obligado a ganarle a Colombia para no alejarse del Mundial?

"Considerando lo rara que va a ser esta Eliminatoria y viendo todos los equipos que van a clasificar al Mundial, me atrevería a decir que no es una obligación, si saca el empate y después lo revalida ganándole a Perú acá y a Venezuela allá, que en el papel se ven como los rivales directos para clasificar. Considerando que Chile, si va al Mundial, va a pelear por el séptimo lugar que da el repechaje, el sexto o el quinto. Creo que pensar en clasificar mas arriba es un despropósito considerando el presente del equipo. Si se analiza una opción matemática, Chile no está obligado a ganar, pero lamentablemente Berizzo ya lleva un año en el cargo, el equipo no demuestra su juego. Ojalá frente a un equipo potente como Colombia se dé el triunfo, pensando en el proceso de Eduardo Berizzo".

Por último, no dudó en afirmar que sin duda Colombia llega mejor al partido de este martes, pero que la 'roja' cuanta con sus armas para dar pelea.

La Selección Colombia se enfrenta este martes a Chile, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. @FCFSelecciónCol

"Colombia tiene que estar atenta a Vidal, que está demostrando que en la selección sigue siendo aporte y, la posible vuelta de Alexis Sánchez. Creo que lo de Alexis es lo más importante, porque si Alexis juega, hay una gente que desequilibra bastante en la delantera de la selección chilena, que puede aprovecharlo y que tiene que estar atento Colombia. Va a ser un duelo disputado, pero Colombia tiene más opciones de ganar, si se compara lo que hizo Colombia contra Venezuela y, Chile frente a Uruguay, obviamente que Colombia llega mucho mejor parada a este partido", concluyó.