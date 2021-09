"La Selección Colombia es irregular y Paraguay está sin margen de error; será duelo de necesitados"

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas llegó a su meridiano. Después de la primera fecha, que se disputó el pasado jueves, este domingo se escribirá el segundo capítulo. Allí, la Selección Colombia volverá a saltar al ruedo.

En esta ocasión, Reinaldo Rueda y sus dirigidos visitarán a Paraguay, equipo que viene de perder 2-0 frente a Ecuador y suma siete puntos en la tabla de posiciones, dos menos que la 'tricolor', quien empató 1-1 en La Paz, contra Bolivia.

Por eso, para analizar este compromiso, en Gol Caracol hablamos con Ricardo Tavarelli, uno de los futbolistas insignias del fútbol paraguayo, disputando el Mundial de Corea y Japón 2002, la Copa América Paraguay 1999 y la Copa América Colombia 2001.

Asimismo, es ídolo del Club Olimpia, con quien se coronó campeón de seis ligas locales, una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. Por último, atajó en la Copa Intercontinental 2002, frente al popular Real Madrid de los 'galácticos'.

¿Qué opinión le merece lo hecho por Paraguay, en Eliminatorias?

"Paraguay está sin margen de error. Frente a Ecuador, no jugó bien y hay mucho cuestionamiento al cuerpo técnico. Las estadísticas muestras que tras 27 partidos, tienen nueve derrotas, 11 empates y solo han ganado siete. Eso no es nada bueno. Ahora, más allá de los números, el rendimiento no es el mejor. La hinchada está impaciente. Hay que ganar"

Y de Colombia, ¿Qué decir?

"Es una selección muy respetada. Sin embargo, creo que también viene con muchos altibajos e irregularidades y no ha encontrado, por lo que he visto, el equilibrio que necesitan para conseguir los resultados. En general, es una constante en estas Eliminatorias, pero lo que vive Colombia no es tan distante de lo que vive Paraguay, al menos en cuanto a números"

Entonces, ¿Cuál sería un análisis general del juego?

"Se encontrarán dos selecciones que necesitan subir el rendimiento e ir viendo hacia dónde quieren apuntar porque el presente y el pasado reciente no es el mejor precisamente. Eso sí, tengo muy claro que Paraguay están sin margen de error. Lo afirmo y es categórico porque de conseguir la victoria, todo se complica muchísimo más"

¿Cuál ha sido el principal 'pecado' del cuerpo técnico paraguayo?

"Paraguay se ha caracterizado por ser un equipo al que no es fácil hacerle gol. Sin embargo, con todo respeto, a esta selección no es tan difícil convertirle y eso que presenta un esquema ultra defensivo. Pero no ha sido suficiente y la mayoría de los rivales le hacen daño. Además, su fútbol no entusiasma y no genera expectativa de nada"

¿Qué tanto pesarán las bajas de Alberto Espínola, Santiago Arzamendia y Miguel Almirón en la 'albirroja'?

"Almirón es un jugador muy importante porque cumple varias funciones en ataque y defensa, así que su ausencia, sin lugar a dudas, disminuye mucho al equipo. Pero bueno, hay que saber que ellos no estarán y ahora, solo resta armar un esquema bueno, una propuesta interesante y una postura ofensiva, con ganas de arriesgar y ganar"

En Colombia tampoco estarán Yerry Mina, Luis Muriel, James Rodríguez y demás, ¿Cómo lo analiza?

"Claramente, son jugadores importantes, pero en una selección es relativo. Si hay otros muchachos convocados es por algo, sus razones habrá, entre ellas, su alto nivel. Allí, el entrenador jugará un papel fundamental porque no hay mucho tiempo para trabajar y debe jugar al ajedrez. Si bien los futbolistas son los que juegan, la parte táctica ayuda mucho"

Ya que afirmó que Colombia y Paraguay están en un nivel similar, ¿Cuál es la diferencia con las demás selecciones?

"Armar un buen esquema de acuerdo a lo que se tiene. Brasil ganó los siete partidos porque tiene todo claro, su columna vertebral es importante y no hay tantos secretos, presentando un fútbol ofensivo. Asimismo, está Argentina que viene de menos a más. El resto de selecciones están en una meseta. De esta triple jornada, se perfilarán los otros clasificados"

Hablando de esa triple jornada, ¿Cómo afrontarla?

"Nunca se había presentado, pero es mejor así. En tres partidos, realmente, puedes tener todo rápido y no solo de a dos juegos. Eso se hace más largo y complica la consolidación de una idea. La triple fecha es bueno para la afición y de paso para los futbolistas. Ahí, pesar la calidad de los convocados, el plantel técnico y que sepa dirigirlos"

En medio de tantas falencias, Paraguay deberá tener alguna virtud

"Históricamente, ha sido una selección que se mide por la fuerza, el empuje, las jugadas a balón parado tanto en ofensiva como en defensiva. Esos son los puntos altos de ahora también. Más allá de los jugadores, el cuerpo técnico o los nombres que estén, siempre serán las mayores virtudes de la Selección de Paraguay"

¿Y en Colombia?

"Tiene muy buenos jugadores. Su trato al balón es impresionante, saben con la pelota en cada una de sus líneas, son muy técnicos. Será un partido interesante, atractivo y de necesitados. Paraguay tendrá que salir a ganar y Colombia tiene futbolistas con mucha personalidad y calidad. Será un juego de ida y vuelta"

¿Dónde será el punto de desequilibrio en este compromiso?

"Cada partido es una historia diferente, pero los estilos de juego definen mucho. Las selecciones tienen su manera de sentir el fútbol, sus idiosincrasias, tradiciones y demás. Paraguay es de garra y fuerza, mientras que Colombia tiene manejo de balón y técnica. Veremos cuál de los dos estilos pesa más "

¿Se anima a dar un resultado?

"Habrá goles, de eso estoy seguro. Será un 2-1 o 2 a 2. Lo que sé que es habrá varias anotaciones por las características de estilo de juego de uno y otro. Además por la calidad de los jugadores y por como se da esta circunstancia de los puntos con los que cada uno llega. Veremos tres o cuatro goles"

¿Qué recuerdo tiene de algún partido enfrentando a la Selección Colombia?

"Una vez que fuimos a El Campín, José Luis Chilavert tenía el estadio en contra y fue un partido súper difícil. Allí, 'Chila' hizo gol y también Roque Santa Cruz. Lo que sorprendió fue que, cuando ganamos y terminó el partido, la gente aplaudió a la selección paraguaya. El Campín lleno y ellos de pie, aplaudiéndonos. Nunca lo había vivido. Tengo gratos recuerdos"