"La Selección Colombia tiene de a tres jugadores por puesto, todos de similar nivel"

En Perú están atentos a los movimientos de la Selección Colombia, que desde las 9 de la noche de este jueves se presentará en el estadio Nacional de Lima, y para darle una mirada al equipo de Reinaldo Rueda se apoyaron en los conceptos del exjugador César Cueto, quien pasó con buen suceso por clubes como Nacional y América.

El 'Poeta' tuvo palabras de elogio para nuestro seleccionado, que ahora tiene a Reinaldo Rueda como técnico. Así comentó que "Colombia en cada puesto tiene como tres jugadores. Sale uno y entra otro al mismo nivel. Los que van a jugar tienen las condiciones suficientes para hacerlo bien".

Precisamente Cueto habló con el diario 'El Bocón' de su país y se refirió al duelo entre peruanos y colombianos, de la séptima fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022.

"Ellos están necesitados de puntos, al igual que nosotros. Esperemos que sea un bonito partido, y que nuestro país haga una buena presentación", dijo inicialmente Cueto.

El otrora exquisito volante de creación no perdió la oportunidad para mostrar su agradecimiento por nuestro país. "Tuve la oportunidad de compartir el fútbol en Colombia, también la amistad y cariño por las personas, quienes me recuerdan con mucho respeto. Hace poco me preguntaron por la mejor ciudad en la que había estado, y le respondí que toda Colombia es hermoso, pero más importantes son las personas, quienes son bastante cariñosas conmigo", finalizó César Cueto.