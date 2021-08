La Selección Perú no tendrá el apoyo de su gente en Eliminatorias: descartado el regreso de hinchas

Aunque se había planteado la posibilidad, el retorno de hinchas a los estadios en los partidos de la selección Perú, en Lima, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, quedó descartado, así lo informó el gobierno.

"Lo descarto en el corto plazo", dijo el ministro de Salud, Hernando Cevallos a la radio RPP.

"No me parece. Lo tendremos que consultar como venimos haciendo con reuniones permanentes, con equipos científicos y médicos. Pero me parece que en septiembre sería demasiado arriesgado una concentración de gente en el estadio de fútbol", expresó Cevallos tras señalar que la idea es que pueda darse el retorno de hinchas a los estadios, pero no en el futuro próximo.

"Por supuesto que nosotros tenemos la idea de que necesitamos volver a la normalidad lo más antes posible, pero con responsabilidad", añadió.

Perú, con 33 millones de habitantes, registra más de 197.000 muertos y más de 2,1 millones de contagios desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó al gobierno poder contar con un reducido porcentaje de público para los partidos de la selección en el estadio Nacional en septiembre y octubre.

"Para nosotros el público es muy importante, tenemos a los hinchas de la selección, y sería importante contar con ellos en el estadio. El futbolista lo que más extraña es el ambiente, la energía que baja de la tribuna. El peruano es muy hincha de la selección y lo hace sentir", declaró el preparador físico de la selección, el argentino Néstor Bonillo a radio Ovación.

El combinado inca enfrentará a Uruguay y Venezuela, el 2 y 5 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. Posteriormente, el día 7 visitará a Brasil.

La Selección Perú se encuentra, con 4 puntos, en el sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, que Brasil lidera con puntaje perfecto,18 unidades en seis fechas.