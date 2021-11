"Las imágenes del árbitro en el partido entre Brasil y Colombia da mucho qué pensar"

La doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejaron ver dos partidos con polémicos arbitrajes, tanto así que los jueces de Brasil-Colombia y Argentina-Brasil, fueron sancionados indefinidamente por la Conmebol.

Por esto, en el programa ' Blog Deportivo' de 'Blu Radio ', hablaron con el exárbitro argentino Héctor Baldassi, quien hasta hace poco hizo parte de la comisión arbitral de la confederación sudamericana de fútbol.

Baldassi, analizó en primera instancia lo sucedido en el compromiso entre Brasil y Colombia, en donde el juez central Roberto Tobar, se vio implicado en una acción con Neymar, quien lo encaró y gritó de frente, actos que no tuvieron repercusión alguna por parte del colegiado.

"No vi el partido entero entre Brasil y Colombia, pero vi algunas imágenes y dan mucho que pensar, Roberto Tobar para mí es hoy el mejor de Sudamérica, no sé que le habrá pasado en el partido... En verdad que es algo que me sorprendió de ver a un árbitro de las características y confiabilidad de Tobar, dejando pasar esa situación con un jugador relevante como Neymar", manifestó Héctor Baldassi.

Así mismo, agregó que los roces entre Neymar y la Selección Colombia vienen desde años atrás, y que estos antecedentes generan que cada partido sea así de conflictivo.

"Este partido tiene una historia desde el Mundial de Brasil 2014, viene con antecedentes y ya hay una cuestión de bronca y revancha... Uno puede percibir la temperatura del juego, ahí es donde el juez debe tener la capacidad e inteligencia de saber enfriar el encuentro, porque si no, nacen unas patas y faltas que hacen que los jugadores se calienten", expresó el experimentado argentino.

Por otra parte, habló de lo sucedido en el encuentro entre Argentina y Brasil, en donde no solo fue el juez central Andrés Cunha quien estuvo involucrado en una polémica, sino también el árbitro del VAR Daniel Ostojich, el cual no sancionó una expulsión por el codazo de Nicolás Otamendi sobre el rostro de Raphinha.

"No entiendo que fue lo que no pudieron interpretar, no hace falta ser árbitro para ver esa jugada, no hay un análisis de por qué no tomaron las medidas necesarias. Qué fue lo que pasó en el VAR, a lo mejor el árbitro Cunha no tenía una imagen clara, pero el del VAR sí. Hay que pensar que fue lo que lo llevó a no tomar esa decisión, es una tarjeta roja, igual a lo que sucedió con Arturo Vidal", comentó.

Además de esto, agregó que todo es un trabajo en equipo, "no solo falló Andrés Cunha y Daniel Ostojich, también falló el línea y el cuarto árbitro, aunque este estaba un poco lejos", finalizó.