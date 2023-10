Lionel Messi nunca decepciona: hermoso gesto con unos niños en Perú vs. Argentina

Lionel Messi, además de ser un excelente jugador, considerado incluso como el mejor de la historia, siempre ha demostrado ser una gran persona. Sus gestos con sus aficionados lo demuestran. Y prueba de ello fue lo acontecido este martes 17 de octubre, en el marco del partido entre Perú y Argentina, por la fecha cuatro de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Previo a que los equipos saltaran a la cancha, cuando se encontraban en el túnel, 'la Pulga' saludó a más de uno. Empezó con algunos futbolistas rivales, también lo hizo con los jueces del juego y, en una demotración de grandeza y humildad, también le dio la mano a unos cuantos pequeños aficionados que estaban en ese sector y que iban a salir de la mano con los protagonistas.

Lionel Messi celebra su anotación con Argentina contra Perú, en Eliminatorias Getty Images

La alegría en el rostro de los niños fue evidente. No lo podían creer. Estaban cumpliendo su sueño. Lionel Messi tuvo un gesto con cada uno de ellos, el cual, de seguro, no olvidarán jamás en sus vidas. Esto quedó registrado y las reacciones no se hicieron esperar. Pese a que no es la primera vez que lo hace, siempre será motivo para resaltar esta clase de situaciones que realiza.