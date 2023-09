Lionel Messi y una nueva genialidad para liderar a Argentina: un golazo más de tiro libre

Lionel Messi genera joyas con la facilidad de una rutina laboral y su llave mágica abrió la puerta para que Argentina quebrara un riguroso esquema de Ecuador y lo venciera 1-0, el jueves, en el arranque de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Norteamérica-2026.

Aunque el cartel de campeón del mundo le otorgaba la chapa de favorito al triunfo, la Albiceleste era consciente de que no tendría un debut sencillo ante Ecuador, que se mostró ordenado y disciplinado al mando del español Félix Sánchez para levantar una trinchera sobre el césped del estadio Monumental y resguardar al arquero Hernán Galíndez.

Pero el punto que anhelaba llevarse la Tricolor se desvaneció a 12 minutos del final con una infracción cometida en la puerta del área, una rendija ideal para la zurda de Messi, que acudió al rescate de Argentina para anotar con la certeza de lo inevitable, tan anunciado el destino en la red rival como ineludible.

"Jugamos contra una gran selección. Ecuador viene demostrando que tienen muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente y que tienen claro lo que hacen", elogió Messi al rival apenas concluyó el encuentro, después de intercambiar camisetas con su vencido Galíndez, coterráneo de Rosario donde ambos crecieron, aunque luego el portero emigró a Ecuador.

"Sabemos que en cada partido tenemos que dar el cien por ciento para sacarlo adelante. Pero quedó demostrado, tanto en los amistosos que jugamos, y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario", remarcó la 'Pulga'.

"Sabemos que, si bajamos un poquito el nivel, nos pasan por arriba. Va a haber partidos duros como este, y derrotas seguramente, pero tenemos que estar con la cabeza sobre los pies", advirtió Messi sobre una selección argentina que está dispuesta a recorrer desde cero el camino mundialista, apenas nueve meses después de la conquista de Catar-2022.

Lo había advertido antes del duelo el DT Scaloni, cuando reconoció que "Ecuador es una selección que nos puede poner en dificultades" y, efectivamente, opuso una resistencia áspera, aunque insuficiente para llevarse al menos un empate, lo que lamentó el DT Félix Sánchez.

- No duerme en los laureles -

Respecto del equipo que se consagró campeón del mundo, Argentina apenas ensayó un par de variantes, con los ingresos de Nico González, luego reemplazado por Di María, que le dio más dinámica al ataque, y de Lautaro Martínez, que aportó sacrificio y buenos movimientos en ataque, aunque le faltó la cuota de gol que tiene en el Inter de Milán.

La Albiceleste demostró que no se dormirá en los laureles y que, más allá de ser favorita en las eliminatorias, está dispuesta a aceptar los rigores de la competencia, para lo cual cuenta siempre con Messi, aun cuando el capitán pareció sentir al final las huellas del trajín –venía de jugar 11 partidos en 43 días con Inter Miami- y podría descansar frente a Bolivia.

Scaloni explicó luego que "Messi me pidió el cambio, si no, no lo saco (del partido)", y luego consideró que "después evaluaremos a ver qué tiene, pero me pidió el cambio".

"El viernes le harán estudios para ver qué tiene. Si está bien, viajará y jugará (contra Bolivia). Si no está bien, ya veremos qué es lo que hacemos", remarcó el DT, que podría resguardar a su carta principal del viaje a la altura de La Paz y cuidar el físico de un astro que, con 36 años, siempre ofrece un truco para asombrar al mundo del fútbol.