Lionel Scaloni, DT de Argentina:"Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este martes que la "fórmula" para golear por 0-3 a Bolivia en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz la aportaron sus dirigidos que "jugaron muy bien".

"Hay un grupo de jugadores que juegan muy bien al fútbol y sin ello sería imposible hacerles entender que con la pelota se puede llegar a conseguir estas cosas. Eso es lo más importante y creo que es mérito de ellos", explicó Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

"Tiene su dificultad la atura, pero no somos los primeros en ganar", dijo el entrenador tras recordar que "han ganado muchos acá y han perdido muchos" también.

Scaloni indicó que la dificultad "es evidente", como también la tienen otras canchas y dio por zanjado el tema al asegurar que no quiere "entrar en problemas, en debates" sobre jugar en la altitud.

Sobre la ausencia de Lionel Messi en el encuentro, el técnico explicó que "no estaba para jugar" y que en la víspera "intentó recuperar y no se sentía cómodo", por lo que decidieron no arriesgarse a meterlo en la cancha.

Para Lionel Scaloni, la virtud de su plantel fue "querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota y a partir de ahí establecer" los ataques.

A su juicio, Bolivia "tiene un buen equipo", pero "Argentina jugó muy bien y hay veces en que cuando el rival es superior hay que reconocerlo".

También consideró que el triunfo en La Paz "es importante", pues las eliminatorias suramericanas "son las más difíciles".

"Ganar acá o ganar en otros sitios tiene la misma importancia. Acá tienen que venir a jugar todos y esperamos que Bolivia le ponga dificultad como nos pone a nosotros", agregó.

Argentina arrancó con buen pie las eliminatorias, en las que venció por 1-0 a Ecuador en la primera fecha y se llevó los tres puntos de La Paz.

En la tercera jornada, la Scaloneta recibirá a Paraguay el 12 de octubre y visitará a Perú cinco días después.

