Lionel Scaloni: "El resultado de Brasil con Colombia es engañoso, ellos tienen buen nivel"

Antes del duelo frente a Brasil en el Maracaná y tras la primera derrota de Argentina en todo 2023, ante la Celeste por 0-2 , el técnico de la campeona del mundo, Lionel Scaloni, declaró que "es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay".

"Fue un partido muy particular el del jueves, es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay", declaró el entrenador que ganó con Argentina el Mundial de Qatar 2022, quien resaltó que, aunque su equipo hizo un mal partido, es importante destacar que no dejó de intentarlo y que ahora "toca levantarse".

Además, Scaloni valoró al rival al equipo de Fernando Diniz, que viene de encajar dos derrotas consecutivas -una ante Uruguay en Montevideo y otra ante Colombia en Barranquilla-, pero cuyo último resultado (2-1) es engañoso y no refleja el nivel de la Canarinha que, pese a estar afectada por las lesiones, tiene reemplazos de primer nivel.

"El resultado frente a Colombia es engañoso, tienen buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a ganar", declaró el seleccionador.

Acción de juego entre Colombia vs. Brasil. Foto: AFP

El exjugador de Deportivo de la Coruña reiteró la idea de que siempre defendió que Argentina no era imbatible, por lo que defendió que ahora "toca levantarse" y sumar los tres puntos.

Sobre los posibles cambios en el once de la 'Scaloneta', el seleccionador declaró que todavía no tiene claro el once que planteará. "No voy a tocar mucho el equipo, pero todavía no le di el equipo a los jugadores", comunicó.

Scaloni, además, hizo mucho hincapié en que si hay cambios, que va a haber algunos, según él mismo, no por rendimiento de sus futbolistas, sino para intentar hacer daño al rival.

Una de esas incógnitas fue la posibilidad del delantero Lautaro Martínez como titular, ya que el otro día fue suplente en favor de Julián Álvarez. Sobre esto el entrenador no dio pistas pero sí afirmó que a Martínez se le ve bien, tiene gol y no le preocupa.

Los brasileños llegan al partido tras perder por lesión a uno de sus jugadores claves, el atacante del Real Madrid Vinicius Junior y sin la capitanía del veterano Neymar Jr, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en el parón de selecciones anterior.

Scaloni guarda un buen recuerdo de esa cancha, ya que convirtió a Argentina en campeón de la Copa América en 2021 contra los brasileños en ese estadio mítico de la ciudad de Rio de Janeiro.

Lionel Scaloni, DT de Argentina. Getty Images

Pese a esto, culminó diciendo que el duelo ante Brasil, un encuentro clásico en el fútbol de selecciones sudamericano, supone un aliciente más que suficiente para sus jugadores.

"Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente, es un clásico y eso es suficiente para que el jugador quiera salir a la cancha. No hace falta pensar en eso, pasó el tiempo y creemos que lo importante es centrarse en el ahora", explicó.

Argentina se medirá a Brasil este martes en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. En la tabla sigue como líder, con 12 puntos, dos más que Uruguay y tres más que Colombia.