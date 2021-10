Lionel Scaloni, porque la alegría no es completa: el DT de Argentina, con problemas personales

La Selección Argentina venció a Perú, llegó a 25 puntos y se encuentra bien perfilada de cara a su clasificación al Mundial Catar 2022, después de la triple fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Pero para Lionel Scaloni, su entrenador, no hay felicidad completa y así lo dejó entrever en sus declaraciones.

La Selección Colombia de Reinaldo Rueda y los temas pendientes: sin gol y con poco fútbol

"Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada", dijo Scaloni inicialmente, en unas palabras que dejaron asombrados a los medios argentinos.

Además de la distancia con sus familiares, otro tema que viene afectando al joven entrenador tiene que ver con el estado de salud de sus padres, que tuvieron quebrantos de salud.

El gol anulado a Yerry Mina y la decisión del VAR: "Mano casual, pero mano, según la regla”

"No estoy como para pensar en el Mundial, sinceramente no me interesa en absoluto", agregó Lionel Scaloni, quien tendrá unas semanas para reponerse en lo anímico y personal de cara a los partidos que siguen para la albiceleste en el mes de noviembre.