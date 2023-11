Lionel Scaloni, sincero tras derrota de Argentina: "No somos imbatibles, quedó demostrado"

Después de la primera derrota de la Selección Argentina en todo el año 2023, frente a Uruguay por 0-2, su técnico Lionel Scaloni declaró que, como ya había anticipado varias veces, el equipo no es imbatible.

La contundente victoria de los de Marcelo Bielsa, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, ha roto una racha de 25 partidos de Eliminatorias Sudamericanas sin perder de los argentinos, además del registro de porterías a cero que acumulaba Emiliano Martínez desde la final del Mundial de 2022.

Scaloni dejó claro en la rueda de prensa posterior al encuentro que fue un partido en el que nunca estuvieron cómodos, y que sus rivales merecen el triunfo.

"Creo que ellos fueron mejores, es la realidad. Hay que felicitarlos", comentó el DT santafesino.

Preguntado por su opinión acerca del esquema y el planteamiento del entrenador rosarino, el exjugador del Deportivo de la Coruña afirmó que no le sorprendió. "Me hizo prácticamente lo que habíamos visto, no estuvimos finos. La mayoría de las ocasiones fueron por errores nuestros, perdimos varias pelotas", dijo.

Scaloni manifestó que el nivel de los uruguayos es más que destacable, y explicó que en cuanto recuperan balones varios jugadores salen rápido al contragolpe. Esto favoreció el juego de los visitantes que se vio plasmado en el segundo gol.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina. JUAN MABROMATA/AFP

El técnico quitó hierro al asunto y afirmó que, aunque a ninguno del equipo le gusta perder, y menos ante la gente que acudió a la cancha de Boca Juniors, ahora tiene que centrarse en seguir hacia adelante.

"Es momento de levantarse, más allá de la racha que teníamos esto es fútbol y sabíamos que podíamos perder. Estábamos acostumbrados a otra cosa", espetó.

Aunque sí dejó en claro que la derrota fue ante un entrenador al que conoce mucho, ya que fue técnico suyo en Newell's Old Boys y dirigió la selección albiceleste en la que él jugó, y guardan una buena relación.

"Le sacamos una sonrisa y es muy difícil hacerlo antes de un partido. Sus palabras fueron muy lindas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría para él", apuntó.

Por último, el seleccionador campeón del mundo dijo que no existen responsables directos en esta derrota y que la fortaleza del grupo es, precisamente, uno de los fuertes de este conjunto.

"Este equipo se categoriza precisamente por serlo, y hoy (jueves) es inútil pensar que fue por uno o por otro. De todas las derrotas se aprende, intentaremos que no vuelva a ocurrir", dijo Scaloni.

Con la victoria de Uruguay sobre Argentina (0-2) y de Colombia sobre Brasil (2-1), la 'Albiceleste' sigue como líder de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 12 puntos, dos más que la 'Celeste' y tres más que los 'cafeteros'.