Luis Sinisterra: "Con Chile no debemos confiarnos, hay que ir hacia adelante e incomodarlos"

Con la mente puesta en lo que será el duelo contra Chile por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Sinisterra habló ante los medios de comunicación, analizando el presente de la ‘tricolor’, la victoria con Venezuela y el enfrentamiento del próximo martes 12 de septiembre en territorio austral.

Referente a lo que será el partido contra la ‘roja’, que viene de caer por 3-1 frente a Uruguay, el actual jugador del Bournemouth analizó el cómo se ha estado preparando el importante duelo para la Selección Colombia: “Nos centramos en nuestro trabajo, por ahí ellos no han tenido los mejores resultados, pero nosotros preparamos el partido de Colombia y entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo y poner en práctica lo que se hace en la semana; a eso vamos a Santiago”.

“Hemos creado una idea de juego bastante clara, no debemos cambiarla, creo que es nuestra ideología, el fútbol de la Selección tiene que basarse en jugar de ‘tú a tú’, ir hacia adelante, presionar al rival, no hacerlos ver cómodos y eso es lo que hemos venido haciendo no solo en los juegos de fogueo, sino que también con Venezuela”, complementó Luis Sinisterra en rueda de prensa.

Sumado a eso, el jugador de 24 años, con presente en el fútbol inglés, analizó lo que fue la derrota por 1-0 sobre Venezuela en el debut de las Eliminatorias Sudamericanas: “Yo creo que lo positivo fue que sumamos los tres puntos, iniciamos con el pie derecho, ese era el objetivo que nos trazamos, de ahí en adelante la Selección siempre buscará sumar donde vaya, esa es la mentalidad y debemos continuar así.

Así fue la formación de la Selección Colombia vs Venezuela en el Metropolitano, por las Eliminatorias. JUAN BARRETO/AFP

*Otras declaraciones:

Las claves contra Chile…

“Muy importante estar al cien por ciento, sabemos que ellos vienen de una derrota y buscarán sumar tres puntos, será un partido de ida y vuelta, debemos estar concentrados en las dos fases, ofensiva y defensiva, será importante estar frescos y comprometidos cuando se ataca y pierde la pelota”.

La derrota de Chile contra Uruguay…

“De pronto fue un resultado inesperado por lo que son estas Eliminatorias, donde hay partidos muy cerrados, pero no nos tememos que basar en ese resultado, no nos debe distraer, hay que ir con la mentalidad de que Chile este partido de local puede cambiar, tienen jugadores importantes que juegan en el exterior y ámbito local que pueden poner las cosas difíciles, no tenemos que confiarnos en ningún aspecto”.

Mensaje a las futuras generaciones…

“Hay que seguir los caminos correctos, la parte de la educación es muy importante, eso fue lo que a mí, y en lo personal a los compañeros, nos ayudó ese apoyo de la familia que es primordial y no te deja salir del camino”.