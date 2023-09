Luis Suárez reaccionó a la jugada polémica que se vivió en el partido de Ecuador contra Uruguay

Luis Suárez reaccionó a la polémica en el partido de la Selección de Uruguay contra Ecuador, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que los 'charrúas' perdieron por un marcador de 2-1. El delantero uruguayo, quien no fue convocado por Marcelo Bielsa, demostró su inconformismo en la última jugada del compromiso, que pudo haber sido penal a favor de 'los charrúas' y un posible empate en el duelo disputado en Quito.

El actual jugador de Gremio, de Brasil, publicó en su redes sociales un corto, pero certero mensaje donde mostraba su inconformidad con la decisión arbitral. "increíble", dijo el histórico delantero. En el video se ve como en el cierre del segundo tiempo, el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez choca de manera abrupta al uruguayo Facundo Torres. Sin embargo, ni el juez central, ni los árbitros de línea, ni el VAR se dieron cuenta de la acción y dan por terminado el compromiso sin revisarla antes.

Cabe resaltar que el jugador uruguayo en días anteriores estuvo inmerso en un 'roce' con el técnico argentino Marcelo Bielsa, pues al no recibir el llamado del estratega para representar a la Selección de Uruguay, no dudó en demostrar su molestia. "No me llamó, no se comunicó, ni el entrenador ni nadie de la AUF”, mencionó el artillero antes de empezar la actual fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el duelo contra Ecuador, el tanto uruguayo lo anotó Agustín Canobbio, al minuto 38, y parecía que 'los charrúas' se iban a consolidar de visitantes. No obstante, Félix Torres estuvo 'enchufado' y anotó un doblete, para darle la primera victoria a los ecuatorianos.

Con la derrota, Uruguay se ubica en la posición número cuatro, con tres puntos. Ahora los dirigidos por Marcelo Bielsa se prepararán para los compromisos en la siguiente fecha FIFA, donde visitarán a la Selección Colombia en Barranquilla y luego recibirán a Brasil en su estadio.