Marcelo Bielsa aseguró que no hablado con Luis Suárez, ni con Edinson Cavani, ídolos de Uruguay

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo este sábado que hasta el momento no ha mantenido contacto con los goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani de cara a la convocatoria para los partidos de las eliminatorias ante Chile y Ecuador.

Pese a que el técnico argentino anunció que entregará la lista definitiva de jugadores el próximo lunes remarcó que tanto Suárez como Cavani se encuentran en la categoría de "convocables".

"Efectivamente, no he hablado con ellos. En su momento, yo tengo mucha, mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos", expresó en conferencia de prensa llevada a acabo en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ese sentido, Bielsa señaló que tanto Cavani como Suárez expresaron su intención de continuar con la selección uruguaya por lo que, en su opinión, cualquier contacto con ambos jugadores en ese sentido era "innecesaria".

"Se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no es que me pareció. No fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado", afirmó.

El entrenador insistió en que desde que los jugadores manifestaron su intención de continuar en la Celeste no fue necesaria ninguna otra comunicación.

"Un jugador es por los antecedentes y por la actualidad y disponibilidad, la disposición a participar. Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. La actualidad de Cavani y Suárez la observo", apuntó.

Consultado sobre el posible final del ciclo de los jugadores en la selección uruguaya, Bielsa fue enfático al manifestar su imposibilidad de influir en estas decisiones de cada jugador.

"Es imposible que sea yo quien decida que el ciclo de un jugador está terminado. Acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. Cómo yo me voy a permitir decirle no a Suárez o Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable", sentenció.

Uruguay recibirá el próximo 8 de septiembre a la selección de Chile en el Estadio Centenario de Montevideo y posteriormente viajará a Quito para medirse con Ecuador en el inicio de las eliminatorias al Mundial del 2026.