Marcelo Gallardo, el nombre que sigue sonando para llegar a la Selección de Uruguay

Después de la salida de Óscar Tabárez de la dirección técnica de la Selección de Uruguay, en los últimos días se viene hablando de un candidato principal para llegar al banquillo de la celeste: ese es el de Marcelo 'Muñeco' Gallardo .

Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que no ha pensado en su futuro y que se encuentra concentrado en su labor con River Plate, con el que aspira a ganar un nuevo título en la Liga de Argentina.

Y a eso se sumaron ahora otras declaraciones de Rodolfo D'Onofrío, presidente de River, quien comentó que "no tengo la menor idea de los que va a hacer Gallardo".

"Yo estoy convencido de que Gallardo todavía no le dijo nada a nadie. Él puede ser que sepa, pero nadie sabe y hace bien en no adelantarse a los hechos. Si considera que se tiene que quedar, le dará continuidad al proyecto que está caminando, no tiene que declarar nada. Y si se va, está bien que no diga nada antes que termine el torneo", agregó el dirigente en charla con 'TyC Sports'.

En Uruguay dice la prensa que los directivos de la Federación ya están en contacto con el representante de Gallardo. Sin embargo, no hay luz verde. Solamente en las próximas semanas se dirá la última palabra.

Uruguay es séptima en la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022, hecho que inquieta entre la prensa y los aficionados.